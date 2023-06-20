Петер Сийярто заявил, что обвинения Дмитрия Кулебы, которые он неоднократно выдвигал в отношении украинских пленных, все еще находящихся в Венгрии, якобы ложны. Он начал оправдываться и заявил, что пленники свободны передвигаться и контактировать, с кем хотят.
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Венгрия отвергает обвинения в содержании пленных
Глава МИД Венгрии заявил, что уже якобы неоднократно объяснял позицию Венгрии по отношению к военнопленным, которых Кремль передал Будапешту.
В результате сотрудничества РПЦ с Мальтийской благотворительной службой освобождены из плена одиннадцать человек. Это произошло без участия правительства Венгрии,
– заявил Сийярто.
Он заявил, что, несмотря на то, что не участвовал в передаче пленных, все равно рад, что она произошла, ведь если "хоть один человек вернет свободу, это уже хорошая новость". Но Сийярто не упомянул о том, что Украине о передаче ее граждан не сообщили, а впоследствии не давали возможности консулу встретиться с "уволенными" военными.
Также Сийярто цинично заявил, что пленные могут свободно передвигаться по Венгрии и "делать то, что считают нужным". Отдельно он подчеркнул и то, что военные якобы не ограничены в общении. Кулеба сообщал, что имеет информацию от родственников пленных о том, что контакты с солдатами очень лимитированы и постоянно происходят при надзоре третьих лиц.
Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Кулеба может связаться с ним в любой момент, если у него возникнут "сомнения или вопросы".
Мы продолжаем настаивать на необходимости скорейшего мира, потому что мир прекратил бы страдания людей, страдания многих сотен, многих тысяч, многих десятков тысяч людей,
– напоследок заявил Сийярто.
Напомним, что Венгрия уже длительное время блокирует передачу Украине вооружения и финансовой помощи от ЕС, а премьер-министр страны Виктор Орбан недавно назвал грядущее наступление ВСУ "кровавой резней" и в очередной раз призвал сесть за стол переговоров с оккупантами.
Передача украинских военнопленных Венгрии: коротко
- РПЦ сообщила о передаче 11 украинских военнопленных в Венгрию 8 июня. Также в пресс-службе оккупантов заявили, что передача военных из Закарпатья состоялась по просьбе Будапешта.
- Дмитрий Кулеба впоследствии заявил, что в вывозе в Венгрию украинских военных заинтересован лично премьер-министр страны Виктор Орбан.
- Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что украинцы якобы сами хотели поехать в Венгрию, и так называемое "увольнение" произошло "по их собственной воле".
- Однако троих военнопленных уже удалось вернуть в Украину. Пока им предоставляется вся необходимая поддержка. Об этом 20 июня сообщил спикер МИД Олег Николенко.