Петер Сійярто заявив, що звинувачення Дмитра Кулеби, які він неодноразово висував щодо українських полонених, які все ще перебувають в Угорщині, начебто неправдиві. Він почав виправдовуватися та заявив, що полонені вільні пересуватися і контактувати, з ким хочуть.

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Угорщина відкидає звинувачення в утриманні полонених

Голова МЗС Угорщини заявив, що вже начебто неодноразово пояснював позицію Угорщини щодо військовополонених, яких Кремль передав Будапешту.

У результаті співпраці РПЦ з Мальтійською благодійною службою звільнено з полону одинадцять осіб. Це відбулося без участі уряду Угорщини,

– заявив Сійярто.

Він заявив, що попри те, що не брав участі у передачі полонених, однаково радий, що вона сталася, адже якщо "хоч одна людина поверне свободу, це вже хороша новина". Та Сійярто не згадав про те, що Україну про передачу її громадян не повідомили, а згодом не давали можливості консулові зустрітися зі "звільненими" військовими.

Також Сійярто цинічно заявив, що полонені можуть вільно пересуватися Угорщиною та "робити те, що вважають за потрібне". Окремо він наголосив і на тому, що військові начебто не обмежені у спілкуванні. Натомість Кулеба повідомляв, що має інформацію від родичів полонених про те, що контакти з солдатами дуже лімітовані та постійно відбуваються за нагляду третіх осіб.

Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що Кулеба може зв'язатися з ним будь-якої миті, якщо в нього виникнуть "сумніви чи запитання".

Ми продовжуємо наполягати на необхідності якнайшвидшого миру, тому що мир припинив би страждання людей, страждання багатьох сотень, багатьох тисяч, багатьох десятків тисяч людей,

– наостанок заявив Сійярто.

Нагадаємо, що Угорщина вже протягом тривалого часу блокує передачу Україні озброєння та фінансової допомоги від ЄС, а прем'єр-міністр країни Віктор Орбан нещодавно назвав прийдешній наступ ЗСУ "кривавою різнею" та вкотре закликав сісти за стіл переговорів з окупантами.

Передача українських військовополонених Угорщині: коротко