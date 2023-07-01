О главных новостях по состоянию на 1 июля, ситуации на фронте, успехах украинских защитников и военных преступлениях российских террористов читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Год кандидатства: Украина реформируется, но готов ли к расширению и изменениям сам ЕС

07:30 Владимир Зеленский в интервью El Mundo оценил потери ЧВК "Вагнера" в войне против Украины. По его словам, наши войска убили 21 000 наемников и ранили 80 000.

07:27 В ходе секретного визита в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса украинские чиновники обнародовали амбициозную стратегию возвращения оккупированных Россией территории и начало переговоров с Москвой о прекращении огня до конца года.

07:00 В Генштабе опубликовали утреннюю сводку по ситуации на фронте. Главное из нее: за сутки противник нанес 8 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск, военных и гражданских инфраструктурных объектах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

враг и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Произошло 22 боевых столкновения.

авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу врага.