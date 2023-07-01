О главных новостях по состоянию на 1 июля, ситуации на фронте, успехах украинских защитников и военных преступлениях российских террористов читайте в материале 24 Канала.

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