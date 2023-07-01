О главных новостях по состоянию на 1 июля, ситуации на фронте, успехах украинских защитников и военных преступлениях российских террористов
читайте в материале 24 Канала.
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07:30 Владимир Зеленский в интервью El Mundo оценил потери ЧВК "Вагнера" в войне против Украины. По его словам, наши войска убили 21 000 наемников и ранили 80 000. 07:27 В ходе секретного визита в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса украинские чиновники обнародовали амбициозную стратегию возвращения оккупированных Россией территории и начало переговоров с Москвой о прекращении огня до конца года.
06:35 В Институте по изучению войны считают, что оккупанты, "как и раньше, маловероятно, что вызовут преднамеренную "аварию" на ЗАЭС". В то же время существует вероятность, что Россия продолжит использовать нарративы об угрозе преднамеренного радиологического инцидента. Она преследует сразу две цели:
сдерживать контрнаступление ВСУ; сдерживать западную поддержку Украины перед саммитом НАТО. 04:36 Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал о важности "хлопка" в Бердянске, который произошел накануне. По его словам, российские оккупанты используют Бердянский порт под собственный запрос: доставляют в порт оружие, боекомплект и личный состав. А также – вывозят через него краденое зерно, разное сырье, металлолом. 02:18 Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что решения о предоставлении ATACMS Украине в Белом доме нет. 01:55 Убитых россиянами в оккупированном Бердянске подростков Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова так и не удалось похоронить. Вместо этого оккупанты перевезли их тела в Мелитополь якобы "на экспертизу". 01:28 Нацкомиссия по стандартам государственного языка обновила список сел, поселков и городов, названия которых рекомендовано изменить. В обновленном перечне – нет Запорожья. 00:58 Накануне саммита НАТО в Вильнюсе Владимир Зеленский сообщил, что планы наступательных действий украинских войск за последние месяцы замедлились, однако этому есть логическая причина – проливные дожди. Президент призвал союзников не ослаблять темпы предоставления вооружения, которое сейчас необходимо. 00:00 Российский генерал Андрей Картаполов в эфире пропагандиста Соловьева показал, как он радуется ударам оккупантов по мирным людям. Удар по Краматорску он цинично охарактеризовал "это просто песня", заметив, что его "военное сердце радуется".