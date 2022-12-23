Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики "Института политического образования" Александр Солонтай. По его словам, сейчас в мире ищут юридические механизмы для того, чтобы продолжать арестовывать российские активы и в результате превращать их в деньги.

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Как будет работать механизм

Александр Солонтай рассказал, что существуют глобальные дискуссии по поводу того, как конфисковывать российское имущество и куда направлять средства.

Первая дискуссия касается того, что далеко не все, что имеет Россия или компании из России в своей собственности за границей, заморожено или конфисковано.

По словам Солонтая, здесь есть еще многое над чем работать для того, чтобы конфисковать все имущество.

Вторая дискуссия – дискуссия о будущем этих активов. По словам директора Института политического образования, пока неизвестно, как будут поступать с активами. Будут ли их превращать в средства, будут ли они просто заморожены в надежде, что Россия отойдет от своих захватнических планов и затем ей вернут замороженные активы при условии, что Россия заплатит репарации добровольно.

Или же эти средства могут пойти на возмещение ущерба, нанесенного Россией. По словам Александра Солонтая, механизм покрытия ущерба не определен. Страны, которые помогают Украине финансово или иными способами, также терпят убытки и было бы справедливо, чтобы они покрыли и свои потери за счет России.

Не только мы – украинцы платим, а платит, значит, весь мир за то, чтобы сдерживать эту заразу и не распространять дальше. За безопасность, фактически, в мире,

– сказал Александр Солонтай.

Третья дискуссия – что Украина хочет получить эти средства себе на восстановление и это тоже справедливо. Передача этих средств является своего рода опосредованными репарациями.

Александр Солонтай рассказал о проблемах конфискации российских активов: смотрите видео

Украину в этом случае рассматривали меньше, но, как отметил Солонтай, важно, что в США есть видение того, что эти деньги нужно отдавать Украине и часть этих средств уже принято отдать.

Также директор Института политического образования отметил, что в мире нет таких юридических механизмов, с помощью которых можно быстро реализовать все эти процессы. Поскольку таких прецедентов в мире еще не было, Украина оказывает влияние на изменение этих механизмов в значительном масштабе.

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