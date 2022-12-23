Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики "Інституту політичної освіти" Олександр Солонтай. За його словами, зараз у світі шукають юридичні механізми для того, щоб продовжувати арештовувати російські активи і в результаті перетворювати їх на гроші.

Читайте також Сенат США підтримав передачу арештованих російських активів на користь України

Як працюватиме механізм

Олександр Солонтай розповів, що існують глобальні дискусії щодо того, як конфісковувати російське майно і куди спрямовувати кошти.

Перша дискусія стосується того, що далеко не все, що має Росія або компанії з Росії у своїй власності за кордоном, заморожено або конфісковано.

За словами Солонтая, тут є ще багато над чим працювати для того, щоб конфіскувати усе майно.

Друга дискусія – дискусія про майбутнє цих активів. За словами директора Інституту політичної освіти, наразі невідомо, як будуть вчиняти із активами. Чи будуть їх перетворювати на кошти, чи будуть вони просто заморожені в сподіванні, що Росія відійде від своїх загарбницьких планів і потім їй повернуть заморожені активи за умови, що Росія заплатить репарації добровільно.

Або ж ці кошти можуть піти на відшкодування збитків, які завдала Росія. За словами Олександра Солонтая, механізм покриття збитків не визначений. Країни, які допомагають Україні фінансово або іншими способами також зазнають збитків і було б справедливо, щоб вони покрили й свої втрати за рахунок Росії.

Не тільки ми – українці платимо, а платить, виходить, весь світ за те, щоб стримувати цю заразу і не поширювати далі. За безпеку, фактично, у світі,

– сказав Олександр Солонтай.

Третя дискусія – що Україна хоче отримати ці кошти собі на відбудову й відновлення і це також справедливо. Передача Україні цих коштів є свого роду опосередкованими репараціями.

Олександр Солонтай розповів про проблеми конфіскації російських активів: дивіться відео

Україну в цьому випадку розглядали найменше, але, як зазначив Солонтай, важливо, що в США є бачення того, що ці гроші потрібно віддавати Україні і частину цих коштів вже ухвалено віддати.

Також директор Інституту політичної освіти відзначив, що у світі немає таких юридичних механізмів, за допомогою яких, можна швидко втілити всі ці процеси. Оскільки таких прецедентів у світі ще не було, Україна впливає на зміну цих механізмів у значному масштабі.

Конфіскація російських активів за кордоном: що відомо