Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что для мощного удара нужно минимум 10 ракет. Однако они могут лететь вместе с другим оружием.

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Российские объекты под угрозой

Полковник запаса ВСУ отметил, что для того, чтобы Украина полностью уничтожила большой российский склад с оружием, завод или Крымский мост нужно примерно 10 немецких ракет. Часть из них может сбить вражеское ПВО, часть – достигнет цели.

Было бы хорошо, если бы мы получили 100 Taurus. Это означает, что 10 российских объектов мы бы смогли уничтожить полностью,

– подчеркнул он.

По словам Свитана, немецкие ракеты можно комбинировать с другим оружием – например, на одну российскую цель запускать 3 – 4 ракеты Taurus вместе с другими ракетами, в частности баллистическими, и беспилотниками. Тогда бы под угрозой оказались от 10 до 20 российских объектов.

"Не исключаю возможности, что именно так мы будем их использовать", – добавил полковник запаса ВСУ.

Интересно! Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал, что немецкая ракета может пробивать бетонные укрепления. Первый взрыв пробивает само укрепление, а второй – происходит уже внутри. Поэтому Taurus может легко уничтожить, например, бункер Владимира Путина.

К слову, Владимир Зеленский договорился с Мерцом не обсуждать публично определенные темы относительно ракет Taurus. Президент Украины сообщил, что стороны работают в этом направлении, но пока невозможно предоставить больше деталей.