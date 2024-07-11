Эксперт по авиации Валерий Романенко рассказал 24 Каналу, что самолеты будут находиться на разных аэродромах. Также важной составляющей их защиты являются комплексы Patriot.

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Как Украине защитить самолеты F-16 от российских ракет

По словам эксперта по авиации, защита F-16 будет происходить так же как и всей остальной украинской авиации. Самолеты будут рассредоточены по многим аэродромам. Более, чем одно звено из 4 самолетов не должна размещаться на одном месте.

Также будет проводиться маневр силами, то есть самолет будет подниматься с одного аэродрома и после выполнения боевой задачи садиться на другую локацию. Самолет не должен задерживаться в укрытии не более 1 – 2 часов.

Если аэродромы будут на расстоянии более 200 – 250 километров от линии боевого соприкосновения, даже стоит учесть границу с Беларусью, россияне не смогут отслеживать их с помощью своих разведывательных дронов. У них не хватит возможности радиоаппаратуры для подачи сигнала,

– заметил Романенко.

Однако он добавил, что у россиян все равно остается спутниковая разведка, хотя благодаря ей передавать данные быстро не удастся. Таким образом F-16 будут в большей безопасности.

Кроме этого, я думаю, что базовый аэродром, хотя бы в начале, будет прикрыт одним из пяти тех комплексов Patriot, который нам обещали в ближайшее время передать союзники,

– отметил эксперт по авиации.