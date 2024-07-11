Експерт з авіації Валерій Романенко розповів 24 Каналу, що літаки будуть перебувати на різних аеродромах. Також важливою складовою їх захисту є комплекси Patriot.

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Як Україні захистити літаки F-16 від російських ракет

За словами експерта з авіації, захист F-16 буде відбуватись так само як і всієї іншої української авіації. Літаки будуть розосереджені по багатьох аеродромах. Більше, ніж одна ланка з 4 літаків не повинна розміщуватись на одному місці.

Також буде проводитись маневр силами, тобто літак підійматиметься з одного аеродрому і після виконання бойового завдання сідатиме на іншу локацію. Літак не повинен затримуватись в укритті не більше 1 – 2 годин.

Якщо аеродроми будуть на відстані понад 200 – 250 кілометрів від лінії бойового зіткнення, навіть варто врахувати кордон з Білоруссю, росіяни не зможуть відстежувати їх за допомогою своїх розвідувальних дронів. У них не вистачить можливості радіоапаратури для подачі сигналу,

– зауважив Романенко.

Однак він додав, що в росіян все одно залишається супутникова розвідка, хоча завдяки їй передавати дані швидко не вдасться. У такий спосіб F-16 будуть в більшій безпеці.

Крім цього, я думаю, що базовий аеродром, хоча б на початку, буде прикритий одним з п'яти тих комплексів Patriot, який нам обіцяли найближчим часом передати союзники,

– зазначив експерт з авіації.