Народный депутат фракции "Голос" Галина Васильченко рассказала 24 Каналу, что Украина, вероятно, получит проценты от прибыли российских активов. Хотя у США есть этих активов достаточно мало, все другие страны ожидают решения именно от них, которые от мирового лидера.

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Какой есть вариант передачи

Васильченко рассказала, что предоставление Украине замороженных российских активов для восстановления и обороны, по словам Литвы, является вопросом политической воли. Сейчас уже рассматривается вопрос передачи нашей стране процентов прибыли с замороженных российских активов. В Литве есть около 80 миллионов евро замороженных активов.

Это, конечно, не говорится о самом "теле", но мы со своей стороны адвокатируем обо всем объеме этих средств, ведь в этом должны быть заинтересованы и наши партнеры,

– отметила народный депутат.

Всю финансовую поддержку, которую Украине предоставляют партнеры, это средства налогоплательщиков США, Великобритании, Японии и других стран. Если же произойдет конфискация всех замороженных российских активов, не только процентов от прибыли, абсолютно легальным способом, ведь Россия – это страна-агрессор, тогда на помощь нашей стране не нужно будет использовать средства налогоплательщиков своих же стран.

Важность США

По словам Васильченко, ключевой страной, которая имеет их больше всего является Бельгия. Всего в мире есть примерно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. В США, по сравнению с этой суммой, есть не так много – 5 миллиардов замороженных активов.

Однако понимаем, что во многих процессах США являются мировым лидером и многие страны смотрят на то, какие политические решения принимают именно США,

– отметила народный депутат.

Передача Украине замороженных российских активов: коротко