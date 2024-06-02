Народна депутатка фракції "Голос" Галина Васильченко розповіла 24 Каналу, що Україна, ймовірно, отримає відсотки від прибутків російських активів. Хоча у США є цих активів досить мало, всі інші країни очікують рішення саме від них, які від світового лідера.
Дивіться також Путін дуже боїться: чому конфіскація російських активів буде дуже болісною для Кремля
Який є варіант передачі
Васильченко розповіла, що надання Україні заморожених російських активів для відбудови та оборони, за словами Литви, є питанням політичної волі. Зараз вже розглядається питання передачі нашій країні відсотків прибутку з заморожених російських активів. В Литві є близько 80 мільйонів євро заморожених активів.
Це, звісно, не мовиться про саме "тіло", але ми зі свого боку адвокатуємо про весь об'єм цих коштів, адже в цьому мають бути зацікавлені і наші партнери,
– зазначила народна депутатка.
Усю фінансову підтримку, яку Україні надають партнери, це є кошти платників податків США, Великобританії, Японії та інших країн. Якщо ж відбудеться конфіскування усіх заморожених російських активів, не лише відсотків від прибутку, в абсолютно легальний спосіб, адже Росія – це країна-агресор, тоді на допомогу нашій країні не потрібно буде використовувати коштів платників податків своїх же країн.
Важливість США
За словами Васильченко, ключовою країною, яка має їх найбільше є Бельгія. Загалом у світі є приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. У США, у порівнянні з цією сумою, є не так багато – 5 мільярдів заморожених активів.
Однак розуміємо, що у багатьох процесах США є світовим лідером і багато країн дивляться на те, які політичні рішення приймають саме США,
– зауважила народна депутатка.
Передача Україні заморожених російських активів: коротко
- Президент Естонії Алар Каріс затвердив закон, що дозволяє передавати російські активи Україні. Однак він додав, що новий закон має бути інтерпретований у такий спосіб, що передача майна стосується осіб, які активно брали участь у воєнній агресії чи порушенні норм ведення війни.
- Країни G7 обговорюють можливість використання заморожених російських активів як гарантії для посилення допомоги Україні. Конкретні рішення очікуються на їхньому саміті в червні.
- Високопосадовець ЄС повідомив, що Євросоюз може закуповувати зброю та снаряди в української промисловості за прибутки від заморожених активів Росії. Така ідея з’явилась після форуму оборонної промисловості, який відбувся у Брюсселі на початку травня.