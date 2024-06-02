Народна депутатка фракції "Голос" Галина Васильченко розповіла 24 Каналу, що Україна, ймовірно, отримає відсотки від прибутків російських активів. Хоча у США є цих активів досить мало, всі інші країни очікують рішення саме від них, які від світового лідера.

Дивіться також Путін дуже боїться: чому конфіскація російських активів буде дуже болісною для Кремля

Який є варіант передачі

Васильченко розповіла, що надання Україні заморожених російських активів для відбудови та оборони, за словами Литви, є питанням політичної волі. Зараз вже розглядається питання передачі нашій країні відсотків прибутку з заморожених російських активів. В Литві є близько 80 мільйонів євро заморожених активів.

Це, звісно, не мовиться про саме "тіло", але ми зі свого боку адвокатуємо про весь об'єм цих коштів, адже в цьому мають бути зацікавлені і наші партнери,

– зазначила народна депутатка.

Усю фінансову підтримку, яку Україні надають партнери, це є кошти платників податків США, Великобританії, Японії та інших країн. Якщо ж відбудеться конфіскування усіх заморожених російських активів, не лише відсотків від прибутку, в абсолютно легальний спосіб, адже Росія – це країна-агресор, тоді на допомогу нашій країні не потрібно буде використовувати коштів платників податків своїх же країн.

Важливість США

За словами Васильченко, ключовою країною, яка має їх найбільше є Бельгія. Загалом у світі є приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. У США, у порівнянні з цією сумою, є не так багато – 5 мільярдів заморожених активів.

Однак розуміємо, що у багатьох процесах США є світовим лідером і багато країн дивляться на те, які політичні рішення приймають саме США,

– зауважила народна депутатка.

Передача Україні заморожених російських активів: коротко