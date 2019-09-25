Передача Укроборонпрома и конфликт Данилюка с Абрамовичусом: интервью советника секретаря СНБО

О нынешней ситуации в оборонке, необходимости передачи Укроборонпрома Минобороне и конфликт в связи с этим Данилюка и Абромавичуса – в эфире 24 канала в программе "Вот оно как" с Алисой Юрченко рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Василий Шурупов.

О новых людях в оборонке и первых конфликтах интересов

В феврале Украину потряс коррупционный скандал в Укроборонпроме. Его фигурантами стали бывший заместитель председателя СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь. К слову, от этого изрядно пострадала репутация пятого президента Украины Петра Порошенко, ведь именно он назначил на должность Гладковского.

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В программе "Вот оно как" Шурупов подчеркнул, что нового Гладковского в оборонке нет и не будет. Сейчас новое назначение заместителя по ОПК (Оборонно-промышленный комплекс) и ВТС (Военно-техническое сотрудничество) еще не утвержден.

Он сказал, что частично эти функции до сих пор выполняет полковник Сергей Кривонос, который активно занимается вопросами оборонно-промышленного комплекса. Также он подчеркнул, что в этой области важно не столько влияние, сколько координация между всеми ветвями новоназначенных активных и опытных людей.

К таковым он может отнести министра обороны Андрея Загороднюка, секретаря СНБО Александра Данилюка, генерального директора Укроборонпрома Айвараса Абромавичуса. А также к коммуникации должен быть привлечен комитет по нацбезопасности и обороны Верховной Рады Украины.

Самое главное – иметь понимание и координацию между этими людьми и ветвями. Сейчас мы очень тесно общаемся, работаем и имеем полное взаимопонимание,

– заявил Василий Шурупов.



Василий Шурупов о новых назначениях в оборонке

Напомним, что недавно Данилюк заявил, что Укроборонпром должен быть передан Министерству обороны. Однако действующий гендиректор Абромавичус ответил, что видит в этом конфликт интересов, поэтому Укроборонпром должен оставаться в Министерстве экономического развития.

Гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус

Шурупов упомянул деятельность экс-заместителя министра экономического развития и торговли в Украине Юрия Бровченко.

Он добавил, что перед Бровченко стояли следующие задачи:

формирование государственного оборонного заказа; координация этого формирования; импортозамещение.

Как отметил советник секретаря СНБО, именно импортозамещение было очень важным аспектом. Ведь это должно уменьшить закупку российских комплектующих, а значит минимизировать влияние России.

Эта задача абсолютно не была выполнена. То есть это была марионетка Петра Алексеевича, координувалось государственный оборонный заказ и на этом все его функции заканчивались,

– пояснил Шурупов.

Напоследок он добавил, что перед новым заместителем министра стоят цели не только развивать, но и координировать большие договоры и контракты, которые будут следующие два – три года. А также финансировать те предприятия, которые важны для оборонно-промышленного комплекса.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

По данным расследования журналистов Bihus.Info сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в два-четыре раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.



Участники коррупционных схем организовывали сделки через три главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

Советник Секретаря СНБО Василий Шурупов

О передаче Укроборонпрома в Минобороны

Василий Шурупов отметил, что не принимает решения о передаче Министерству обороны Укроборонпрома.

"Я не принимаю решения, будут ли передавать, или нет. Это пока в стадии, во-первых, идеи. Во-вторых – это процесс, который займет несколько лет. Для того, чтобы понимать передачу Минобороны, Минобороны также очень серьезно должно трансформироваться", – отметил Шурупов.

Я думаю, что Андрей Загороднюк также понимает, как сделать. И в первую очередь, это очень интересно в том, что он не военный, а министр, который пришел из бизнеса. То есть он абсолютно по-другому видит развитие Минобороны,

– высказал свою позицию советник секретаря СНБО.

Министр обороны Андрей Загороднюк

"То есть после некоторых трансформаций, я думаю, что абсолютно точно будет подчинить Министерству обороны Укроборонпром. Кроме того, до сих пор на балансе Минобороны осталось примерно 160-180 предприятий, которые также частично были переданы Укроборонпрому, а частично остались. Частично предприятия Укроборонпрома используются как склады старой военной техники, а Минобороны за это ничего не платит Укроборонпрому. К сожалению, почти все заводы Минобороны не работают", – подчеркнул необходимость передачи Шурупов.

Советник секретаря СНБО добавил, что имеет военную специальность, которую думал, что никогда в жизни не будет использовать – это ремонт, эксплуатация военной техники. Он пояснил: "Дело в том, что сейчас на примере военной техники малый и средний ремонт, и даже частично капитальный, могут выполнять непосредственно предприятия, которые в Минобороны. А если более серьезные – модернизация и так далее – передавать на Укроборонпром".

Опять же: как координировать эти функции между двумя структурами, которые, в принципе, будут находиться в разном подчинении?

– отметил Шурупов.

На вопрос, это его идея передавать Укроборонпром Минобороны, Шурупов отказал: "Нет, это идея Данилюка. Мы советовались по этому вопросу".



Секретарь СНБО Александр Данилюк // фото Getty Images

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