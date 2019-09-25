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      Передача Укроборонпрому і конфлікт Данилюка з Абромавичусом: інтерв'ю з радником секретаря РНБО

      Он воно як 94 Читать новость на русском

      Про нинішню ситуацію в оборонці, необхідність передачі Укроборонпрому до Міноборони та конфлікт у зв'язку з цим Данилюка і Абромавичуса – в ефірі 24 каналу в програмі "Он воно як" з Алісою Юрченко розповів радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Василь Шурупов.

      Про нових людей в оборонці та перші конфлікти інтересів

      У лютому Україну сколихнув корупційний скандал в Укроборонпромі. Його фігурантами стали колишній заступник голови РНБО Олег Гладковський та його син Ігор. До слова, від цього неабияк постраждала репутація п'ятого президента України Петра Порошенка, адже саме він призначив на посаду Гладковського. 

      Читайте також: Корупційні схеми в "Укроборонпромі": як зараз живуть Гладковські

      У програмі "Он воно як" Шурупов наголосив, що нового Гладковського в оборонці немає і не буде. Наразі нове призначення заступника по ОПК (Оборонно-промисловий комплекс) та ВТС (Військово-технічне співробітництво) ще не затверджено.

      Він сказав, що частково ці функції досі виконує полковник Сергій Кривонос, який активно займається питаннями оборонно-промислового комплексу. Також він підкреслив, що у цій галузі важливий не стільки вплив, скільки координація між всіма гілками новопризначених активних та досвідчених людей.

      До таких він може віднести міністра оборони Андрія Загороднюка, секретаря РНБО Олександр Данилюк, генерального директора Укроборонпрому Айвараса Абромавичуса. А також до комунікації має бути залучений комітет з нацбезпеки та оборони Верховної Ради України.

      Найголовніше – мати порозуміння та координацію між цими людьми та гілками. Зараз ми дуже тісно спілкуємось, працюємо та маємо повне взаєморозуміння,
      – заявив Василь Шурупов.


      Василь Шурупов про нові призначення в оборонці

      Нагадаємо, що нещодавно Данилюк заявив, що Укроборонпром має бути переданий Міністерству оборони. Натомість чинний гендиректор Абромавичус відповів, що вбачає у цьому конфлікт інтересів, тож Укроборонпром повинен залишатися у Міністерстві економічного розвитку.

      абромавичус
      Гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус

      Шурупов згадав діяльність ексзаступника міністра економічного розвитку і торгівлі в Україні Юрія Бровченка.

      Він додав, що перед Бровченком стояли наступні завдання:

      1.  формування державного оборонного замовлення;
      2.  координація цього формування;
      3.  імпортозаміщення.

      Як зауважив радник секретаря РНБО, саме імпортозаміщення було дуже важливим аспектом. Адже це мало зменшити закупку російських комплектуючих, а значить мінімізувати вплив Росії.

      Ця задача абсолютно не була виконана. Тобто це була маріонетка Петра Олексійовича, координувалось державне оборонне замовлення і на цьому всі його функції закінчувались,
      – пояснив Шурупов.

      Наостанок він додав, що перед новим заступником міністра стоять цілі не лише розвивати, але й координувати великі договори та контракти, які будуть наступні два – три роки. А також фінансувати ті підприємства, що є важливими для оборонно-промислового комплексу.

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними у два – чотири рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.

      Учасники корупційних схем організовували угоди через три головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".

      У НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.

      шурупов
      Радник Секретаря РНБО Василь Шурупов

      Про передачу Укроборонпрому до Міноборони 

      Василь Шурупов зазначив, що не приймає рішення про передачу Міністерству оборони Укроборонпрому.

      "Я не приймаю рішення, чи будуть передавати, чи ні. Це поки що в стадії, по-перше, ідеї. По-друге – це процес, який займе декілька років. Для того, щоб розуміти передачу Мінобороні, Міноборони також дуже серйозно повинно трансформуватися", – наголосив Шурупов.

      Я думаю, що Андрій Загороднюк також розуміє, як зробити. І в першу чергу, це дуже цікаво в тому, що він не військовий, а міністр, який прийшов із бізнесу. Тобто він абсолютно по-іншому бачить розвиток Міноборони,
      – висловив свою позицію радник секретаря РНБО.

      андрій загороднюк
      Міністр оборони Андрій Загороднюк

      "Тобто після деяких трансформацій, я думаю, що абсолютно влучно буде підпорядкувати Міністерству оборони Укроборонпром. Крім того, досі на балансі Міноборони залишилося приблизно 160-180 підприємств, які також частково були передані Укроборонпрому, а частково залишилися. Частково підприємтсва Укроборонпрому використовуються як склади старої військової техніки, а Міноборони за це нічого не платить Укроборонпрому. На жаль, майже всі заводи Міноборони не працюють", – підкреслив необхідність передачі Шурупов.

      Радник секретаря РНБО додав, що має військову спеціальність, яку думав, що ніколи в житті не буде використовувати – це ремонт, експлуатація військової техніки. Він пояснив: "Справа в тому, що зараз на прикладі військової техніки малий та середній ремонт, і навіть частково капітальний, можуть виконувати безпосередньо підприємства, які у Міноборони. А якщо більш серйозні – модернізація і так далі – передавати на Укроборонпром".

      Знову ж таки: як координувати ці функції між двома структурами, які, в принципі, будуть перебувати в різному підпорядкуванні?
      – наголосив Шурупов.

      На питання, чи це його ідея передавати Укроборонпром Міноборони, Шурупов відмовив: "Ні, це ідея Данилюка. Ми радилися з цього питання".

      Олександр данилюк
      Секретар РНБО Олександр Данилюк // фото Getty Images

      Більше про зміни в оборонному секторі – дивіться у відео програми.

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      Теги: Новини України Новини політики Он воно як РНБО Укроборонпром Айварас Абромавичус Міністерство оборони України Олександр Данилюк
      Джерело: 24 канал
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