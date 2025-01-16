Президент подчеркнул, что оккупанты также получат свое за атаку Киева. Об этом Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с Киром Стармером, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский об атаке Россией Киева 16 января

Журналистка спросила Владимира Зеленского и Кира Стармера об их реакции на атаку по центру Киева. В частности, это произошло, когда президент Украины и премьер Великобритании вели переговоры после прибытия последнего в украинскую столицу.

На этот вопрос Зеленский ответил лаконично, но с интригой.

Мы передадим привет также,

– подчеркнул украинский лидер.

В то же время Кир Стармер, комментируя атаку Киева, отметил, что удар российскими дронами по украинской столице является напоминанием для всех партнеров Украины, что видят украинцы каждый день. Британский премьер подчеркнул, что это – ежедневная угроза.

"Для меня это дроновой удар, это просто напоминание, что Украина видит каждый день и напоминание, что эта война принесена российской агрессией. Это просто незаконная война", – сказал Стармер.

Именно поэтому глава правительства Великобритании сказал, что нужно иметь длительный мир для Украины.

В СМИ рассказали, как близко был дрон к Зеленскому и Стармеру

Журналисты издания The Guardian отметили, что российский беспилотник было видно и слышно неподалеку Мариинского дворца в Киеве недалеко от Офиса Президента. Там находились Владимир Зеленский и Кир Стармер.

Власти Киева сообщали о работе ПВО в центре города, обломки упали в Днепровском, Соломенском районах, Голосеевском, Дарницком и Печерском районах.

Также СМИ публикуют фото, как британский премьер смотрит на последствия вражеской атаки по Киеву.



Кир Стармер смотрит на поврежденное в результате атаки России авто / Фото "Радио Свободы"

К слову, днем 16 января российская армия запустила свои ударные дроны-камикадзе по Киеву. Впоследствии в городе услышали взрывы, а городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре столицы по российским дронах работают силы ПВО.

После этого мэр Киева и глава КГВА отметили, что обломки вражеских дронов зафиксировали в нескольких районах города. В Соломенском районе в результате атаки дронами пострадало авто.