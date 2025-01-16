Президент подчеркнул, что оккупанты также получат свое за атаку Киева. Об этом Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с Киром Стармером, передает 24 Канал.
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Что сказал Зеленский об атаке Россией Киева 16 января
Журналистка спросила Владимира Зеленского и Кира Стармера об их реакции на атаку по центру Киева. В частности, это произошло, когда президент Украины и премьер Великобритании вели переговоры после прибытия последнего в украинскую столицу.
На этот вопрос Зеленский ответил лаконично, но с интригой.
Мы передадим привет также,
– подчеркнул украинский лидер.
В то же время Кир Стармер, комментируя атаку Киева, отметил, что удар российскими дронами по украинской столице является напоминанием для всех партнеров Украины, что видят украинцы каждый день. Британский премьер подчеркнул, что это – ежедневная угроза.
"Для меня это дроновой удар, это просто напоминание, что Украина видит каждый день и напоминание, что эта война принесена российской агрессией. Это просто незаконная война", – сказал Стармер.
Именно поэтому глава правительства Великобритании сказал, что нужно иметь длительный мир для Украины.
В СМИ рассказали, как близко был дрон к Зеленскому и Стармеру
Журналисты издания The Guardian отметили, что российский беспилотник было видно и слышно неподалеку Мариинского дворца в Киеве недалеко от Офиса Президента. Там находились Владимир Зеленский и Кир Стармер.
Власти Киева сообщали о работе ПВО в центре города, обломки упали в Днепровском, Соломенском районах, Голосеевском, Дарницком и Печерском районах.
Также СМИ публикуют фото, как британский премьер смотрит на последствия вражеской атаки по Киеву.
Кир Стармер смотрит на поврежденное в результате атаки России авто / Фото "Радио Свободы"
К слову, днем 16 января российская армия запустила свои ударные дроны-камикадзе по Киеву. Впоследствии в городе услышали взрывы, а городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре столицы по российским дронах работают силы ПВО.
После этого мэр Киева и глава КГВА отметили, что обломки вражеских дронов зафиксировали в нескольких районах города. В Соломенском районе в результате атаки дронами пострадало авто.