Президент наголосив, що окупанти також отримають своє за атаку Києва. Про це Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з Кіром Стармером, передає 24 Канал.

До теми У центрі Києва пролунали вибухи

Що сказав Зеленський про атаку Росією Києва 16 січня

Журналістка спитала Володимира Зеленського та Кіра Стармера щодо їхньої реакції на атаку по центру Києва. Зокрема, це сталося, коли президент України та прем'єр Британії вели перемовини після прибуття останнього в українську столицю.

На це питання Зеленський відповів лаконічно, але з інтригою.

Ми передамо привіт також,

– наголосив український лідер.

Водночас Кір Стармер, коментуючи атаку Києва, наголосив, що удар російськими дронами по українській столиці є нагадуванням для всіх партнерів України, що бачать українці кожен день. Британський прем'єр підкреслив, що це – щоденна загроза.

"Для мене це дроновий удар, це просто нагадування про те, що Україна бачить кожного дня і нагадування, що ця війна принесена російською агресією. Це просто незаконна війна", – сказав Стармер.

Саме тому глава уряду Великої Британії сказав, що потрібно мати тривалий мир для України.

У ЗМІ розповіли, як близько був дрон до Зеленського і Стармера

Журналісти видання The Guardian зазначили, що російський безпілотник було видно та чутно неподалік Маріїнського палацу в Києві неподалік Офісу Президента. Там перебували Володимир Зеленський та Кір Стармер.

Влада Києва повідомляла про роботу ППО в центрі міста, уламки впали у Дніпровському, Соломʼянському районах, Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах.

Також ЗМІ публікують фото, як британський прем'єр дивиться на наслідки ворожої атаки по Києву.



Кір Стармер дивиться на пошкоджене внаслідок атаки Росії авто / Фото "Радіо Свободи"

До слова, вдень 16 січня російська армія запустила свої ударні дрони-камікадзе по Києву. Згодом у місті почули вибухи, а міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у центрі столиці по російських дронах працюють сили ППО.

Після цього мер Києва та очільник КМВА зазначили, що уламки ворожих дронів зафіксували в кількох районах міста. У Солом'янському районі внаслідок атаки дронами постраждало авто.