Передал орден "За мужество" семье Макса Левина, отметил наградами 292 воинов, – Зеленский
Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей воинов, отмеченных этим званием посмертно.
Важное событие произошло в Мариинском дворце. Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении к нации вечером во вторник, 5 апреля, пишет 24 канал.
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Теперь именно в Белом зале, в котором мы всегда принимаем глав иностранных государств, будут проходить столь важные церемонии. Мы будем демонстрировать каждый раз, что наши защитники и защитницы заслуживают уважения и уважения на самом высоком уровне,
– подчеркнул Владимир Зеленский
"Белый зал Мариинского дворца будет называться Белым залом Героев Украины", – добавил политик.
Орден "За мужество" Макса Левина
Президент также рассказал, что передал семье погибшего фоторепортера Макса Левина, который был подло убит оккупантами в Киевской области, орден "За мужество".
При жизни он внес весомый вклад в то, чтобы мы все видели и знали, что происходит в нашей стране.
– заметил глава государства.
Кроме этого, Владимир Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами 292 наших воинов, из них 57 – посмертно.
"Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Вечная благодарность каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице!" – подытожил украинский лидер.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео