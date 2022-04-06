Передал орден "За мужество" семье Макса Левина, отметил наградами 292 воинов, – Зеленский

Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей воинов, отмеченных этим званием посмертно.

Важное событие произошло в Мариинском дворце. Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении к нации вечером во вторник, 5 апреля, пишет 24 канал.

Читайте также Если мир не сделает выводов, будет только один институт безопасности – оружие, – Зеленский

Теперь именно в Белом зале, в котором мы всегда принимаем глав иностранных государств, будут проходить столь важные церемонии. Мы будем демонстрировать каждый раз, что наши защитники и защитницы заслуживают уважения и уважения на самом высоком уровне,

– подчеркнул Владимир Зеленский

"Белый зал Мариинского дворца будет называться Белым залом Героев Украины", – добавил политик.

Орден "За мужество" Макса Левина

Президент также рассказал, что передал семье погибшего фоторепортера Макса Левина, который был подло убит оккупантами в Киевской области, орден "За мужество".

При жизни он внес весомый вклад в то, чтобы мы все видели и знали, что происходит в нашей стране.

– заметил глава государства.

Кроме этого, Владимир Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами 292 наших воинов, из них 57 – посмертно.

"Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Вечная благодарность каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице!" – подытожил украинский лидер.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео