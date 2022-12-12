Такой сценарий имеет очень большую вероятность реализации. Об этом 24 канала сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

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Путин избрал не того союзника

Публицист подчеркнул, что положение Ирана усугубляется невиданным сближением Турции, Израиля и Азербайджана. Это важно для военной операции. По словам Пионтковского, самолеты, которые будут уничтожать иранскую ядерную программу и еще что-нибудь в Тегеране, полетят через Саудовскую Аравию, арабские монархи также присоединились к этой коалиции, а садиться они будут в Азербайджане.

Турция и Азербайджан заняты проблемой возвращения иранского Азербайджана в родную османскую гавань. Лозунг Эрдогана "один народ – две страны" они планируют превратить в "один народ…" – пока три страны. А потом еще в Средней Азии кем-то займутся,

– замечает Пионтковский.

Более того, добавляет он, иранский Азербайджан, как и другие этнические регионы Ирана, охвачен серьезными волнениями. О волнении женщин после ужасного убийства девушки за неправильно одетый хиджаб – и говорить нечего.

"Не того союзника Путин избрал. И не вовремя", – отмечает публицист.

Получит ли Россия баллистические ракеты

По мнению Пионтковского, после удара Израиля некому будет заниматься вопросами поставок ракет России. Речь идет об уничтожении 10 – 15 объектов. Израиль давно намеревался кардинально решить иранскую проблему. Его сдерживали только США.

В Израиле действительно сейчас стоит вопрос о существовании государства и его народа. Мне кажется, иранскому режиму осталось очень мало исторического времени,

– убежден публицист.

То, что Нетаньяху позволил себе такие откровенные заявления, акцентирует Пионтковский, свидетельствует о том, что США дали сигнал: они не выразят обеспокоенность или осуждение по поводу подобных акций израильских вооруженных сил.

"Нельзя больше терпеть эту угрозу существования Израиля, резко повысившуюся в контексте этого сотрудничества. Если у Ирана оставались какие-то нерешенные вопросы по технологии ядерной бомбы, понятно, что при такой зависимости России от Ирана в части поставок дронов и ракет – он все это получит". Этого не могут не понимать", – уверяет российский публицист из США.

Сотрудничество Ирана и России будет расширяться