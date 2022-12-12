Такий сценарій має дуже велику ймовірність реалізації. Про це 24 каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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Путін обрав не того союзника

Публіцист наголосив, що становище Ірану погіршується небаченим зближенням Туреччини, Ізраїлю та Азербайджану. Це важливо для військової операції. За словами Піонтковського, літаки, які знищуватимуть іранську ядерну програму та ще щось у Тегерані, полетять через Саудівську Аравію, арабські монархи також приєдналися до цієї коаліції, а сідати вони будуть в Азербайджані.

Туреччина та Азербайджан зайняті проблемою повернення іранського Азербайджану в рідну османську гавань. Лозунг Ердогана "один народ – дві країни" вони планують перетворити на "один народ…" – поки три країни. А потім ще в Середній Азії кимось займуться,

– зауважує Піонтковський.

Ба більше, додає він, іранський Азербайджан, як і інші етнічні регіони Ірану, охоплений серйозними хвилюваннями. Про хвилювання жінок після жахливого вбивства дівчини за неправильно вдягнений хіджаб – годі й говорити.

"Не того союзника Путін обрав. І невчасно", – наголошує публіцист.

Чи отримає Росія балістичні ракети

На думку Піонтковського, після удару Ізраїлю не буде кому займатися питаннями постачання ракет Росії. Мовиться про знищення 10 – 15 об'єктів. Ізраїль давно мав намір кардинально вирішити іранську проблему. Його стримували лише США.

В Ізраїлі дійсно зараз стоїть питання про існування держави та її народу. Мені здається, іранському режиму залишилося дуже мало історичного часу,

– переконаний публіцист.

Те, що Нетаньяху дозволив собі такі відверті заяви, акцентує Піонтковський, свідчить про те, що США дали сигнал: вони не висловлять стурбованість чи засудження щодо подібних акцій ізраїльських збройних сил.

"Не можна більше терпіти цю загрозу існування Ізраїлю, яка різко підвищилася в контексті цієї співпраці. Якщо в Ірану лишалися якісь невирішені питання щодо технології ядерної бомби, зрозуміло, що при такій залежності Росії від Ірану в частині постачання дронів та ракет – він усе це отримає. Це не можуть не розуміти", – запевняє російський публіцист зі США.

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