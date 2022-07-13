В Иране официально отказали россии в продаже беспилотников
Источник:МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что Иран не будет поставлять россии оружие, в том числе беспилотники.
13 июля глава МИД Ирана подчеркнул, что власти страны избегают каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.
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Иранские власти не будут помогать россии в войне против Украины
Канаани подчеркнул, что хотя военное сотрудничество между Ираном и россией началось еще до начала полномасштабной войны против Украины, в этой ситуации официальный Тегеран не будет помогать стране-агрессору.
У нас есть соглашения об обороне с россией, но мы не будем помогать ни одной из сторон, вовлеченных в этот конфликт,
– сказал он.
По его словам, позиция Тегерана по поводу войны россии против Украины "совершенно ясна и неоднократно заявлялась официально".
Что предшествовало
- 11 июля советник по нацбезопасности США Джейк Салливан сообщил, что у Белого дома есть информация о том, что Иран может поставить россии ударные беспилотники и готовится научить российские войска использовать их уже в этом месяце.
- В американском Институте изучения войны отметили, что иранские дроны могут значительно усилить воздушную разведку кремля. Также они могут изменить ситуацию по точности атак.
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