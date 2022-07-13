В Иране официально отказали россии в продаже беспилотников

13 июля 2022 , 18:06
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Источник:

МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что Иран не будет поставлять россии оружие, в том числе беспилотники.

13 июля глава МИД Ирана подчеркнул, что власти страны избегают каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

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Иранские власти не будут помогать россии в войне против Украины

Канаани подчеркнул, что хотя военное сотрудничество между Ираном и россией началось еще до начала полномасштабной войны против Украины, в этой ситуации официальный Тегеран не будет помогать стране-агрессору.

У нас есть соглашения об обороне с россией, но мы не будем помогать ни одной из сторон, вовлеченных в этот конфликт,
– сказал он.

По его словам, позиция Тегерана по поводу войны россии против Украины "совершенно ясна и неоднократно заявлялась официально".

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Автор: Анастасія Кушпіт