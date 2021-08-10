В Офисе Генпрокурора рассказали, что военнослужащий способствовал деятельности террористической организации. Именно поэтому его признали виновным по двум статьям и осудили.
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Передавал информацию боевикам, – Офис генпрокурора
Военнослужащего признали виновным в содействии деятельности террористической организации, незаконном обращении с оружием и боевыми припасами. Ему назначено наказание – 6 лет лишения свободы,
– рассказали в офисе генпрокурора.
Прокуроры в суде доказали, что военнослужащий с помощью одного из мессенджеров передавал боевикам на оккупированную часть Донетчины информацию о:
- организационно-штатной структуре;
- количестве личного состава;
- вооружении и местах дислокации;
- а также задачах, проведении учений с участием международных партнеров;
- передвижении и морально-психологическом состоянии отдельных подразделений ВСУ на территории проведения операции Объединенных сил.
Более того, военнослужащий передавал информацию боевику, который собирал данные разведывательного характера. Кроме того, осужденный мужчина приобрел, носил и хранил по месту жительства огнестрельное оружие и боевые припасы без разрешения.
Сейчас обвинительный приговор еще не вступил в законную силу.
Ситуация на Донбассе: последние новости
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- На неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса 6 августа убили троих заключенных. Среди них дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников.
- Кроме этого, из-за обстрела боевиков 7 августа двое защитников Украины получили ранения. Один воин был в тяжелом состоянии, другой – в удовлетворительном.