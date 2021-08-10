В Офисе Генпрокурора рассказали, что военнослужащий способствовал деятельности террористической организации. Именно поэтому его признали виновным по двум статьям и осудили.

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Передавал информацию боевикам, – Офис генпрокурора

Военнослужащего признали виновным в содействии деятельности террористической организации, незаконном обращении с оружием и боевыми припасами. Ему назначено наказание – 6 лет лишения свободы,

– рассказали в офисе генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что военнослужащий с помощью одного из мессенджеров передавал боевикам на оккупированную часть Донетчины информацию о:

организационно-штатной структуре;

количестве личного состава;

вооружении и местах дислокации;

а также задачах, проведении учений с участием международных партнеров;

передвижении и морально-психологическом состоянии отдельных подразделений ВСУ на территории проведения операции Объединенных сил.

Более того, военнослужащий передавал информацию боевику, который собирал данные разведывательного характера. Кроме того, осужденный мужчина приобрел, носил и хранил по месту жительства огнестрельное оружие и боевые припасы без разрешения.

Сейчас обвинительный приговор еще не вступил в законную силу.

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