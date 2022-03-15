Мужчине грозит тюрьма. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Закарпатской области.

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Мужчина давал врагам информацию о ВСУ

На Закарпатье украинцу сообщили о подозрении в государственной измене. Злоумышленнику избрали самую строгую меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

По данным следствия, подозреваемый передавал оккупантам сведения и фотографии с дислокацией техники ВСУ. Также он курировал работу своих сообщников на территории западных областей Украины.

После очередного выполненного задания в интересах врагов злоумышленник приехал на Закарпатье, скрываясь от правоохранителей. Однако мужчину сразу же разоблачили в одном из населенных пунктов Береговского района.



Украинец сотрудничал с оккупантами / Фото Офиса Генпрокурора

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