Чоловікові загрожує в'язниця. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Закарпатській області.

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Чоловік давав ворогам інформацію про ЗСУ

На Закарпатті українцеві повідомили про підозру в державній зраді. Зловмиснику обрали найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

За даними слідства, підозрюваний передавав окупантам відомості та фотографії з дислокацією техніки ЗСУ. Також він курував роботу своїх спільників на території західних областей України.

Після чергового виконаного завдання в інтересах ворогів зловмисник приїхав на Закарпаття, переховуючись від правоохоронців. Однак чоловіка одразу ж викрили в одному з населених пунктів Берегівського району.



Українець співпрацював з окупантами / Фото Офісу Генпрокурора

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