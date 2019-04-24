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      Переезд АП с Банковой будет стоить десятки миллионов долларов, – Шимкив

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      Переезд АП с Банковой будет стоить десятки миллионов долларов, – Шимкив
      Переезд АП с Банковой будет стоить десятки миллионов долларов, – Шимкив / pravda.com

      Перенос Администрации президента с улицы Банковой в Киеве будет стоить десятки миллионов долларов. Такую идею предложил лидер президентской гонки Владимир Зеленский.

      Экс-замглавы АП Дмитрий Шимкив рассказал, что для того, чтобы переехать нужно построить новую инфраструктуру, пишет "Украинская правда".

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      "Кто-то говорит, что вот есть коворкинг-спейсы. Но надо понимать, что вы приезжаете и платите аренду, пользуетесь их инфраструктурой, и конечно не 427 человек", – пояснил он.

      Шимкив считает, что теоретически возможно перевезти все с АП, но на это необходимо потратить время и ресурсы. Он высказал предположение, что переезд можно организовать за год. Однако, остается вопрос денег и бюджета.

      Это можно сделать либо за чьи-то деньги, либо за деньги бюджета. В этом году, насколько я знаю, таких расходов в госбюджете не предусмотрено,
      – отметил Шимкив.

      Что усложняет переезд? Дмитрий Шимкив подчеркивает многие аспекты: поиск здания с большими залами для проведения встреч и приема делегаций и иностранных коллег, а также поиск места для архива с документами, библиотеки, кабинетов для 400 сотрудников. Кроме того, нужно будет установить специально оборудованные комнаты с дополнительным оборудованием, которое не позволяет снимать аудио или любой другой сигнал.

      Например, заседания СНБО имеют такое требование. Есть оборудование, которое защищает такие заседания. Мы понимаем, что президент обсуждает критические вопросы. Это не просто "пацаны собрались поговорить". Это вопросы, которые касаются безопасности, разведки, военных действий – куча всего,
      – пояснил Шимкив.

      Экс-замглавы АП упомянул о важности физических переходов которые позволяют передвигаться между администрацией, Кабинетом Министров, Верховной Радой.

      По его словам, когда Порошенко стал президентом, в его окружении также говорили о переезде. Он рассказал, что тогда у Порошенко рассматривали все варианты и считали расходы. Однако, решили не переезжать, потому что это оказалось слишком дорого.

      Кто продвигал идею переезда раньше? Идею переезда активно продвигал и был драйвером Борис Ложкин. "Мы дискутировали об этом, и у Бориса был любимый тезис, что "я хочу видеть здесь Hilton или Marriott, а мы должны быть где-то, где есть пространство". Поскольку Александр Данилюк был тогда на многих наших совещаниях, а сейчас из штаба Зеленского звучат слова о Hilton или Marriott, то я понимаю, как этот тезис попала в тот штаб", – отметил Шимкив.

      Экс-замглавы АП добавил, что "всех давит это здание".

      ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Администрация Президента
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