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      Переїзд АП з Банкової коштуватиме десятки мільйонів доларів, – Шимків

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      Переїзд АП з Банкової коштуватиме десятки мільйонів доларів, – Шимків
      Переїзд АП з Банкової коштуватиме десятки мільйонів доларів, – Шимків / pravda.com

      Перенесення Адміністрації президента з вулиці Банкової у Києві коштуватиме десятки мільйонів доларів. Таку ідею пропонував лідер президентських перегонів Володимир Зеленський.

      Екс-заступник голови АП Дмитро Шимків розповів, що для того, аби переїхати потрібно побудувати нову інфраструктуру, пише "Українська правда".

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      "Хтось каже, що от є коворкінг-спейси. Але треба розуміти, що ви приїжджаєте і платите оренду, користуєтесь їхньою інфраструктурою, і звичайно не 427 людей", – пояснив він.

      Шимків вважає, що теоретично можливо перевезти все з АП, але на це необхідно витратити час та ресурси. Він висловив припущення, що переїзд можна організувати за рік. Однак, залишається питання грошей і бюджету.

      Це можна зробити або за чиїсь гроші, або за гроші бюджету. Цього року, наскільки я знаю, таких витрат у держбюджеті не передбачено,
      – зазначив Шимків.

      Що ускладнює переїзд? Дмитро Шимків наголошує на багатьох аспектах: пошук будівлі з великими залами для проведення зустрічей та прийняття делегацій та іноземних колег, а також пошук місця для архіву з документами, бібліотеки, кабінетів для 400 співробітників. Крім того, потрібно буде встановити спеціально облаштовані кімнати з додатковим обладнанням, яке не дозволяє знімати аудіо чи будь-який інший сигнал.

      Наприклад, засідання РНБО мають таку вимогу. Є обладнання, яке захищає такі засідання. Ми розуміємо, що президент обговорює критичні питання. Це не просто "пацани зібралися поговорити". Це питання, які стосуються безпеки, розвідки, військових дій – купа всього,
      – пояснив Шимків.

      Екс-заступник голови АП згадав про важливість фізичних переходів які дозволяють пересуватися між Адміністрацією, Кабінетом Міністрів, Верховною Радою.

      За його словами, коли Порошенко став президентом, у його оточенні також говорили про переїзд. Він розповів, що тоді у Порошенка розглядали усі варіанти та рахували видатки. Однак, вирішили не переїжджати, бо це виявилося занадто дорого.

      Хто просував ідею переїзду раніше? Ідею переїзду активно просував і був драйвером Борис Ложкін. "Ми дискутували про це, і в Бориса була улюблена теза, що "я хочу бачити тут Hilton чи Marriott, а ми маємо бути десь, де є простір". Оскільки Олександр Данилюк був тоді на багатьох наших нарадах, а зараз із штабу Зеленського звучать слова про Hilton чи Marriott, то я розумію, як ця теза потрапила в той штаб", – зазначив Шимків.

      Екс-заступник голови АП додав, що "всіх тисне ця будівля".

      ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.

      президентські вибори порошенко зеленський результати голосування
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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини України Президентські вибори 2019 Адміністрація Президента
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