Переформатирование Кабмина: какие министры могут уйти в отставку

Переформатирование Кабинета министров – первый вопрос на повестке дня внеочередного заседания, которое состоится 3 марта. Увольнение министров обсуждали председатели парламентских фракций на согласительном совете. Кто из министров может уйти в отставку – читайте дальше.

В президентской фракции хотят сделать из правительства оперативный штаб. Объясняют, что на весь мир, в том числе и Украину, из-за коронавируса сунет экономический кризис, на который надо реагировать.

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Каких министров могут уволить

Заменить могут министра внутренних дел, министра здравоохранения. Также выделить в отдельное ведомство хотят министерство соцполитики, министерство оккупированных территорий и министерство экономики. Однако пока об этом только говорят.

"Более того, во время нашего общения с представителями монобольшинства выяснилось, что сами зе-депутаты не знают, что именно будет рассматриваться в среду", – сказала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.



Ирина Геращенко / Фото: LIGA.net

В "Слуге народа" рассказали, что о том, какие изменения будут в Кабмине, будут знать после расширенного заседания фракции, на которое пригласили все правительство.

Точно будет очень сложный разговор со всеми министрами. Мы будем заслушивать каждого в отдельности. Будем сравнивать по программе деятельности правительства, что было выполнено за 4-5 месяцев в должности министров,

– отметил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура.

Предполагаемая отставка Гончарука

Ожидается, что на заседание придет и премьер-министр Алексей Гончарук.

"К нему тоже, я думаю, очень много вопросов, но на сегодня нет заявления, поэтому и нет законных оснований говорить, что полномочия будут завершены", – добавил Качура.



Алексей Гончарук / Фото: Правительственный портал

В Слуге народа только намекают, что консультации по Кабмину продолжаются. В частности, в Офисе Президента. Однако премьера не могут уволить немедленно.

В плоскости, скажем так, есть определенные моральные вещи, есть какое-то понимание ситуации. Мы будем следить дальше за развитием событий, за теми консультациями, которые продолжаются,

– сказал нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко.

Если же Гончарук таки напишет заявление на увольнение по собственному желанию, то вместе с ним в отставку, вероятно, пойдет и весь Кабинет министров.