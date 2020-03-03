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      Переформатирование Кабмина: какие министры могут уйти в отставку

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      Переформатирование Кабинета министров – первый вопрос на повестке дня внеочередного заседания, которое состоится 3 марта. Увольнение министров обсуждали председатели парламентских фракций на согласительном совете. Кто из министров может уйти в отставку – читайте дальше.

      В президентской фракции хотят сделать из правительства оперативный штаб. Объясняют, что на весь мир, в том числе и Украину, из-за коронавируса сунет экономический кризис, на который надо реагировать.

      Читайте также: Зеленский придет на внеочередное заседание Рады: какие вопросы будут рассматривать нардепы

      Каких министров могут уволить

      Заменить могут министра внутренних дел, министра здравоохранения. Также выделить в отдельное ведомство хотят министерство соцполитики, министерство оккупированных территорий и министерство экономики. Однако пока об этом только говорят.

      "Более того, во время нашего общения с представителями монобольшинства выяснилось, что сами зе-депутаты не знают, что именно будет рассматриваться в среду", – сказала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

      Геращенко
      Ирина Геращенко / Фото: LIGA.net

      В "Слуге народа" рассказали, что о том, какие изменения будут в Кабмине, будут знать после расширенного заседания фракции, на которое пригласили все правительство.

      Точно будет очень сложный разговор со всеми министрами. Мы будем заслушивать каждого в отдельности. Будем сравнивать по программе деятельности правительства, что было выполнено за 4-5 месяцев в должности министров,
      – отметил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура.

      Предполагаемая отставка Гончарука

      Ожидается, что на заседание придет и премьер-министр Алексей Гончарук.

      "К нему тоже, я думаю, очень много вопросов, но на сегодня нет заявления, поэтому и нет законных оснований говорить, что полномочия будут завершены", – добавил Качура.

      гончарук
      Алексей Гончарук / Фото: Правительственный портал

      В Слуге народа только намекают, что консультации по Кабмину продолжаются. В частности, в Офисе Президента. Однако премьера не могут уволить немедленно.

      В плоскости, скажем так, есть определенные моральные вещи, есть какое-то понимание ситуации. Мы будем следить дальше за развитием событий, за теми консультациями, которые продолжаются,
      – сказал нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко.

      Если же Гончарук таки напишет заявление на увольнение по собственному желанию, то вместе с ним в отставку, вероятно, пойдет и весь Кабинет министров.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Слуга народа Александр Корниенко Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Ирина Геращенко Новое правительство
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