Переформатування Кабміну: які міністри можуть піти у відставку

Переформатування Кабінету міністрів – перше питання на порядку денному позачергового засідання, яке відбудеться 3 березня. Звільнення міністрів обговорювали голови парламентських фракцій на погоджувальній раді. Хто з міністрів може піти у відставку – читайте далі.

У президентській фракції хочуть зробити з уряду оперативний штаб. Пояснюють, що на весь світ, зокрема й Україну, через коронавірус суне економічна криза, на яку треба реагувати.

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Яких міністрів можуть звільнити

Замінити можуть міністра внутрішніх справ, міністра охорони здоров'я. Також виокремити в окреме відомство хочуть міністерство соцполітики, міністерство окупованих територій та міністерство економіки. Однак поки про це лише говорять.

"Ба більше, під час нашого спілкування з представниками монобільшості, з'ясувалося, що самі зе-депутати не знають, що саме буде розглядатися в середу", – сказала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.



Ірина Геращенко / Фото: LIGA.net

В "Слузі народу" розповіли, що про те, які зміни будуть у Кабміні, знатимуть після розширеного засідання фракції, на яке запросили весь уряд.

Завтра точно буде дуже складна розмова з усіма міністрами. Ми будемо заслуховувати кожного окремо. Будемо порівнювати згідно з програмою діяльності уряду, що було виконано за 4-5 місяців на посаді міністрів,

– зазначив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура.

Ймовірна відставка Гончарука

Очікують, що на засідання прийде й прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"До нього теж, я думаю, дуже багато запитань, але на сьогодні немає заяви, тому й немає законних підстав говорити, що повноваження будуть завершені", – додав Качура.



Олексій Гончарук / Фото: Урядовий портал

В Слузі народу лише натякають, що консультації щодо Кабміну тривають. Зокрема, в Офісі Президента. Однак прем'єра не можуть звільнити негайно.

В площині, скажімо так, є певні моральні речі, є якесь розуміння ситуації. Ми будемо слідкувати далі за розвитком подій, за тими консультаціями, які тривають,

– сказав нардеп від "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

Якщо ж Гончарук таки напише заяву на звільнення за власним бажанням, то разом із ним у відставку, ймовірно, піде і весь Кабінет міністрів.