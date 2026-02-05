Следующая встреча делегаций в Абу-Даби состоится вскоре, – Зеленский

Владимир Зеленский 5 февраля анонсировал следующую встречу переговорных команд. О ней договорились делегации Украины, США и России по завершению второго раунда переговоров в Абу-Даби.

Об этом президент Украины заявил во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции в Киеве.

Когда состоятся новые переговоры?

По словам Зеленского, что во время переговоров в Абу-Даби стороны договорились о новой встрече. Он добавил, что она состоится "в ближайшее время".

Комментируя итоги переговоров, президент Украины отметил, что завершение войны пока достичь не удалось. В частности, заметил Зеленский, об этом свидетельствует воздушная тревога, что звучала во время его речи.

Лидер Украины отметил, что на днях стороны обсуждали широкий спектр вопросов, однако информация пока является сенсетивной. Переговорная команда планирует лично доложить Зеленскому о содержании встреч после возвращения.

Важно, что процесс идет, хочется более быстрых результатов. Если следующая встреча есть, значит есть шанс на продолжение диалога, который, безусловно, очень хочется, чтобы привел к окончанию войны,

– резюмировал Зеленский.

Какие результаты последних встреч?