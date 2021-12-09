Переговоры Байдена и Путина: логика против "зрады"

Любимая наша тема – "зрада". Многие наши комментаторы ищут зраду везде, даже там, где ее нет и близко. Переговоры Байдена и Путина – не исключение.

В этой связи меня все больше смешат стенания о том, что Украину обсуждают без Украины. Мол, так нельзя. Это чуть ли не унижение нашего государства.

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Реалии дипломатии

А теперь смотрите. На всех уровнях и в разных формах обсуждают китайскую тему. Во многих случаях без участия Китая. Наверняка про Китай вспоминали и на переговорах Байдена и Путина. Во всяком случае это предполагают многие эксперты.

И кого точно обсуждали вчера Байден и Путин – это Иран. Интересно, в Иране тоже подняли бучу по этому поводу?

На самом деле этот список можно продолжить. Последние полгода на всех подобных переговорах обсуждают тему Афганистана (и делают это без участия представителей Афганистана).

В переговорах западных лидеров постоянно присутствует тема Китая, и периодически России, если Путин или российские спецслужбы что-то отчебучат в очередной раз.

Мы обсуждаем с американцами тему "Северного потока-2" без участия Германии и России. Так что, обсуждение третьих стран на каких-либо переговорах – это норма, а не что-то особенное.

В случае обсуждения украинской темы между Байденом и Путиным, то это происходит в тесной координации между США и Украиной.

Важно Байден работает по России методом кнута и пряника

Перед онлайн-переговорами Байдена и Путина Президенту Зеленскому звонил Госсекретарь США Блинкен. В четверг ожидается телефонный разговор президентов США и Украины. Раньше такой плотной и публичной координации между США и Украиной до и после переговоров с Путиным не было.

Куда подевались санкции

Многие у нас увидели "зраду" в том, что из военного бюджета США убрали положения о новых санкциях против газопровода "Северный поток-2" и госдолга России. И произошло это как раз перед переговорами Байдена с Путиным.

На самом деле не произошло ничего необычного. Перед "Женевой" США действовали точно также. Это очень прагматичная переговорная тактика.

Если санкции вводить до переговоров, то это не будет способствовать конструктивному обсуждению и договоренностям, напротив может спровоцировать новые агрессивные проявления со стороны России.

Зачем дразнить зверя, который встал в боевую стойку? Так можно спровоцировать его атаку. А вот показать ему оружие (в виде жестких и конкретных санкций в случае нападения на Украину) и предупредить о наказании за неприемлемые действия – это проверенная временем тактика сдерживания.

Так что, и здесь нет никакой "зрады", зато есть политическая и дипломатическая логика.

Что касается "зрадофильства", то это уже диагноз. Его впору вносить в клиничный список патологических отклонений в сфере политической психологии.

Итоги переговоров Байдена с Путиным: смотрите видео