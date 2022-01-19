И дипломатия так не работает. Это заявление прозвучало на совместном брифинге по итогам встречи Кулебы с главой МИД Канады Мелани Жоли.

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Многосторонние переговоры – "это фантастика"

В украинском министерстве иностранных дел не верят в возможность многосторонних переговоров с участием Европейского Союза, НАТО, Соединенных Штатов Америки, России и Украины. Об этом сказал на брифинге 18 января сам глава ведомства Дмитрий Кулеба. Мол, собрать представителей всех этих сторон за одним столом – это фантастика.

Формат, в котором все сядут за один стол – ЕС, НАТО, США, Украина, Россия, Канада, Великобритания или другая желающая страна – это фантастика. Этого не будет, так не работает дипломатия,

– заявил Кулеба.

И добавил, что принципиально другое: чтобы во всех форматах дипломатических контактов ни один связанный с Украиной вопрос не поднимался без учета украинской позиции. Кулеба уверен, что сейчас все так и есть.

Обратите внимание, что брифинг он проводил совместно с главой МИД Канады Мелани Жоли. Она впервые посетила Киев, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями правительства.

На этом же мероприятии Дмитрий Кулеба:

Заверил, что есть достаточно оснований, чтобы упростить визовый режим между Канадой и Украиной.

И попросил украинцев в ситуации с вероятным новым вторжением России держать голову холодной, а сердце горячим.