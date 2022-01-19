І дипломатія так не працює. Ця заява пролунала на спільному брифінгу за підсумками зустрічі Кулеби з главою МЗС Канади Мелані Жолі.

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Багатосторонні переговори – "це фантастика"

В українському міністерстві закордонних справ не вірять у можливість багатосторонніх переговорів за участі Європейського Союзу, НАТО, Сполучених Штатів Америки, Росії та України. Про це сказав на брифінгу 18 січня сам глава відомства Дмитро Кулеба. Мовляв, зібрати представників усіх цих сторін за одним столом – це фантастика.

Формат, у якому всі сядуть за один стіл – ЄС, НАТО, США, Україна, Росія, Канада, Велика Британія чи інша охоча країна – це фантастика. Цього не буде, так не працює дипломатія,

– заявив Кулеба.

І додав, що принципово інше: щоб в усіх форматах дипломатичних контактів жодного пов'язаного з Україною питання не порушували без урахування української позиції. Кулеба переконаний, що зараз все так і є.

Зауважте: брифінг він проводив спільно з главою МЗС Канади Мелані Жолі. Вона вперше відвідала Київ, зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським та представниками уряду.

На цьому ж заході Дмитро Кулеба:

Запевнив, що є достатньо підстав, аби спростити візовий режим між Канадою та Україною.

І попросив українців у ситуації з ймовірним новим вторгненням Росії тримати голову холодною, а серце гарячим.

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