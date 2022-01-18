Частина французької інтелектуальної еліти все ще має "особливу прихильність" до Росії. Про це міністр закордонних справ заявив у коментарі для французької газети Le Figaro.

Читайте також Кулеба відкинув пропаганду Кремля про "наступ України на Донбасі"

Чому деякі французи прихильні до Росії

Кулеба каже, що хтось "зачарований російською культурою", хтось скептично ставиться до США та вважає відносини з Росією альтернативою. Дехто хоче тісніше співпрацювати з Росією, щоб завадити зближенню Москви з Китаєм.

Не хочу нікого розчаровувати, але сьогоднішня Росія має мало спільного з російським балетом або літературою, і біля українського кордону ми не бачимо сьогодні ані балерин, ані поетів,

– наголосив дипломат.

Він додав, що Москва не грає значної ролі в протистоянні США та Китаю. Тому закликав Францію облишити "романтизовані уявлення" про Росію.

Російські апетити тільки зростають

За словами Кулеби, поворот Франції до жорсткішої політики щодо Москви може фундаментально змінити розрахунки у Кремлі.

Якщо європейська дипломатія не зможе запобігти новому нападу Росії, це буде виклик для ЄС. На думку міністра, апетити Росії тільки зростатимуть.

Франція попередила Росію про наслідки в разі нападу на Україну

Коли восени в ЗМІ з'явилась інформація, що Росія стягує війська до кордону з Україною, міністри закордонних справ й оборони Росії та Франції провели зустріч.

Париж попередив Москву про серйозні наслідки будь-якої можливої шкоди територіальній цілісності України.

Може бути цікаво – Франція допоможе Україні з прикордонними кораблями: