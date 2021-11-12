Міністр оборони Флоренс Парлі й міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан висловили стурбованість через погіршення безпекової ситуації в Україні. У пресслужбі Міністерства Збройних сил Франції мовиться, що вони "чітко попередили про серйозні наслідки будь-якої можливої шкоди територіальній цілісності України".

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Росії нагадали про зобов'язання

Міністри закликали Кремль якнайшвидше повернутися до організації проведення міністерського засідання нормандського формату.

Водночас Росії нагадали про її зобов'язання щодо прозорості військових переміщень та діяльності відповідно до вимог ОБСЄ.

Зверніть увагу! В американських ЗМІ з'явилась інформація, що США попередили своїх партнерів з Євросоюзу про можливе вторгнення російських військ на українську територію. Проте згодом у Москві запевнили, мовляв, не планують вторгнення в Україну.

Ймовірне скупчення військ Росії на кордоні: коротко