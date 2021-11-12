Міністр оборони Флоренс Парлі й міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан висловили стурбованість через погіршення безпекової ситуації в Україні. У пресслужбі Міністерства Збройних сил Франції мовиться, що вони "чітко попередили про серйозні наслідки будь-якої можливої шкоди територіальній цілісності України".
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Росії нагадали про зобов'язання
Міністри закликали Кремль якнайшвидше повернутися до організації проведення міністерського засідання нормандського формату.
Водночас Росії нагадали про її зобов'язання щодо прозорості військових переміщень та діяльності відповідно до вимог ОБСЄ.
Ймовірне скупчення військ Росії на кордоні: коротко
- Біля кордону з Україною не зафіксували масштабного переміщення військових підрозділів Росії. Проте Кремль активізував діяльність розвідки.
- Водночас глава Пентагону Ллойд Остін стурбований інформацією щодо ймовірного стягування російських військ до кордону з Україною. Водночас він обговорює ситуацію з європейськими колегами.
- Президент України 10 листопада назвав переміщення військ Росії вздовж кордонів України та збільшення їхньої концентрації психологічним тиском, який не діє. Володимир Зеленський наголосив, що українська армія готова дати відсіч будь-якій зовнішній силі.