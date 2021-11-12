Министр обороны Флоренс Парли и министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан выразили обеспокоенность из-за ухудшения ситуации безопасности в Украине. В пресс-службе Министерства Вооруженных сил Франции говорится, что они "четко предупредили о серьезных последствиях любого возможного ущерба территориальной целостности Украины".

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России напомнили об обязательствах

Министры призвали Кремль как можно быстрее вернуться к организации проведения министерского заседания нормандского формата.

В то же время России напомнили о ее обязательствах по прозрачности военных перемещений и деятельности в соответствии с требованиями ОБСЕ.

Обратите внимание! В американских СМИ появилась информация, что США предупредили своих партнеров из Евросоюза о возможном вторжении российских войск на украинскую территорию. Однако впоследствии в Москве заверили, якобы не планируют вторжения в Украину.

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