Об этом сообщил Ллойд Остин. Также он прокомментировал вероятность отправки солдат КНДР в Россию.

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В Пентагоне прокомментировали возможность переговоров

Мы делаем все с нашей стороны, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя и свой суверенитет,

– сказал глава Пентагона.

Он заявил, что США нужно найти путь к переговорам в Украине. Теперь, как мы все время говорили, мы будем продолжать поддерживать Украину, и они будут определять, когда наступит время сесть за стол переговоров.

Кроме того, он заявил, что пока точно неизвестно, присоединились ли северокорейские военные в ряды армии России.

"Ну, наши аналитики продолжают смотреть на это, и мы видим доказательства того, что северокорейские войска отправились в Африку. Но извините, не Африка, а Россия. Что именно они делают, надо будет увидеть. Это вещи, с которыми мы должны разобраться. Мы расскажем вам об этом позже. Но так, поскольку мы продолжаем смотреть на это, есть доказательства того, что в России есть войска КНДР", – объяснил он.

Напомним, что Зеленский считает, что готовность России к переговорам зависит от результатов президентских выборов в США, энергетических вопросов и свободного судоходства, а также сотрудничества Украины с государствами Глобального Юга.