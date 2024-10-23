Про це повідомив Ллойд Остін. Також він прокоментував ймовірність відправки солдатів КНДР до Росії.

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В Пентагоні прокоментували можливість переговорів

Ми робимо все з нашого боку, щоб переконатися, що Україна зможе захистити себе та свій суверенітет,

– сказав голова Пентагону.

Він заявив, що США потрібно знайти шлях до переговорів в Україні. Тепер, як ми весь час говорили, ми будемо продовжувати підтримувати Україну, і вони визначатимуть, коли настане час сісти за стіл переговорів.

Крім того, він заявив, що наразі точно невідомо, чи приєдналися північнокорейські військові до лав армії Росії.

"Ну, наші аналітики продовжують дивитися на це, і ми бачимо докази того, що північнокорейські війська відправилися в Африку. Але вибачте, не Африка, а Росія. Що саме вони роблять, треба буде побачити. Це речі, з якими ми повинні розібратися. Ми розповімо вам про це пізніше. Але так, оскільки ми продовжуємо дивитися на це, є докази того, що в Росії є війська КНДР", – пояснив він.

Нагадаємо, що Зеленський вважає, що готовність Росії до перемовин залежить від результатів президентських виборів у США, енергетичних питань і вільного судноплавства, а також співпраці України з державами Глобального Півдня.