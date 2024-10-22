Владимир Зеленский сообщил журналистам, какие факторы, по его мнению, повлияют на готовность России к переговорам, передает 24 Канал.
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От каких факторов зависит позиция России относительно переговоров
Главным фактором, что повлияет на позицию России Зеленский называет результаты президентских выборов в США.
По моему мнению, во-первых, это зависит от выборов в Соединенных Штатах. Я думаю, что они будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросе. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению,
– сказал он.
Он также добавил, что во время встреч с кандидатами в президенты США, Камалой Харрис и Дональдом Трампом, получил информацию по этому вопросу.
Я считаю, что они не будут ждать до января: они что-то не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут,
– отметил президент.
Также Зеленский отметил второй важный аспект – энергетика и свободное судоходство. Если будут достигнуты результаты по этим пунктам, это тоже будет сигналом, готова ли Россия завершить войну.
Третьим пунктом президент указал работу Украины с государствами Глобального Юга.
Мы её проводим. Есть встречи. Разные страны, разные контакты. Сибига сегодня поехал в Турцию. Завтра Рустем Умеров и Андрей Ермак поедут в другую страну Глобального Юга,
– подчеркнул Зеленский.
Курская операция, по его мнению, имела серьезное влияние на страны Глобального Юга. То, что Россия до сих пор не смогла вытеснить украинское войско со своей территории много говорит о ненадлежащем состоянии российской армии.
Ранее Зеленский также рассказал, что США уже в ближайшие дни готовы объявить о нескольких пакетах помощи Украине. Они будут касаться усиления отечественного военно-промышленного комплекса и дальнобойности.