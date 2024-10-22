Один из них на 400 миллионов долларов был анонсирован министром обороны США Остином во время визита в Киев 21 октября. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.
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Какой помощи Украина может ожидать от США
"Сегодня 400 миллионов долларов. Также в ближайшие дни еще один пакет должен быть на 800 миллионов долларов – это первый транш на нашу дальнобойность", – рассказал президент Зеленский.
По его словам, позже будет еще один транш в размере 700 – 800 миллионов долларов. Он также будет касаться дальнобойного оружия.
Напомним, что до анонсированного Остином пакет помощи на 400 миллионов долларов войдут:
- боеприпасы для HIMARS;
- 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, а также 60-миллиметровые, 81-миллиметровые и 120-миллиметровые минометные системы и снаряды к ним;
- противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- бронетранспортеры М113;
- спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.