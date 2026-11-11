Есть очень хорошая возможность найти решение до Нового года, – Арахамия



Об этом заявил Давид Арахамия во время пресс-конференции по итогам переговоров в Абу-Даби.

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Что еще сказал Арахамия?

По завершении переговоров с российской и американской сторонами украинская делегация прокомментировала общие впечатления от встречи.

Этот раунд переговоров был одним из самых сложных. И я считаю, что россияне пришли с очень жесткими директивами, поэтому было крайне сложно смягчить дискуссию– констатировал Давид Арахамия.

По его словам, есть очень хорошая возможность достичь договоренностей до конца текущего года.

Я думаю, у нас сейчас хорошая динамика для того, чтобы прийти к решению до наступления Нового года– сказал Арахамия.

В то же время специальный посланник президента США Джаред Кушнер сообщил о значительном прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины, однако подчеркнул, что сторонам сложнее всего договориться по территориальным вопросам.

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Второй день переговоров в трехстороннем формате Кушнер назвал непростым и содержательным. Он также сообщил, что вместе со Стивом Виткоффом планирует отправиться в Москву на встречу с Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы, затронутые в Абу-Даби.

Выступление Давида Арахамии: смотрите видео

Стало известно, что после встречи с российским президентом американские представители планируют отправиться в Дублин, где должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

