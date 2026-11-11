Є дуже хороша можливість знайти рішення до Нового року, – Арахамія



Про це заявив Давид Арахамія під час пресконференції за підсумками переговорів в Абу-Дабі.

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Що ще сказав Арахамія?

Після завершення переговорів з російською та американською сторонами українська команда прокоментувала загальні враження від зустрічі.

Цей раунд переговорів був одним із найважчих. І я вважаю, що росіяни прийшли з дуже жорсткими директивами, тому було вкрай складно пом'якшити дискусію– констатував Давид Арахамія.

За його словами, є дуже хороша можливість досягти домовленостей до закінчення поточного року.

Я думаю, у нас зараз хороша динаміка для того, щоб досягти рішення до настання Нового року– сказав Арахамія.

Водночас спецпосланець президента США Джаред Кушнер повідомив про значний прогрес у питанні гарантій безпеки для України, однак наголосив, що найважче сторонам домовитися щодо територій.

Другий день переговорів у тристоронньому форматі Кушнер назвав непростим і змістовним. Він також повідомив, що разом зі Стівом Віткоффом планує вирушити до Москви на зустріч із Володимиром Путіним, щоб обговорити порушені в Абу-Дабі питання.

Промова Давида Арахамії: дивіться відео

Стало відомо, що після зустрічі з російським президентом американські представники планують вирушити до Дубліна, де мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

