Канцлер Германии Олаф Шольц отверг призывы к мирным переговорам Украины и России. Они появились на фоне "мирного плана", который предложил Путин накануне саммита мира в Швейцарии.

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Путин настроен на войну

Шольц отметил, что Путин и дальше настроен на войну. По его словам, предложение российского президента это только подтверждает.

Путин все еще полностью предан войне и перевооружению, никто не может этого игнорировать,

– заявил канцлер.

Об этом "наиболее четко свидетельствует его так называемое предложение о прекращении огня".

Предложение Путина требует от Украины отказаться от территорий, которые не оккупированы российскими войсками. Кроме этого, это также требует отказаться от любой военной помощи в будущем.

Шольц отметил, что тот, кто верит в это, должен смотреть Russia Today. Он пояснил, что, к сожалению, Россия не хочет мира.

Канцлер подчеркнул, что Путин должен понять, что не может победить Украину на поле боя, поэтому саммит G7 в середине июня послал "четкий сигнал". Тогда лидеры договорились о 50-миллиардном кредите для Украины.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что нет никаких сигналов относительно того, что Путин сейчас хочет мира. По словам министра, Самир мира – серьезный шаг к такому миру, который будет строиться на принципах международного права, устава ООН и интересах Украины.