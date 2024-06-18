Впереди у Украины трудный путь, но важно, что мы идем путем, где нет места для уступок агрессору. Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает 24 Канал.

Смотрите также Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры

Каким будет путь к миру в Украине

Сегодня Путин не хочет мира и нет никаких сигналов об обратном,

– заявил Кулеба.

По словам министра, Самир мира – серьезный шаг к миру, но к миру, который будет строиться на принципах международного права, устава ООН и интересах Украины.

"Это не простой процесс, я не буду этого скрывать, у нас впереди трудный путь. Но важно, что мы идем именно этим путем. Не путем уступок агрессору под давлением третьих сторон, а путем продвижения и жесткой защиты своих национальных интересов", – отметил он.

Кулеба добавил, что Украине удалось встать на этот путь благодаря формуле мира, а Саммит в Швейцарии "зацементировал" этот путь, из-за чего очень нервничают в Кремле.

"Путь будет непростой, впрочем, мы его обязательно пройдем, восстановим мир и будем восстанавливать мир", – резюмировал министр.

Что известно о коммюнике Саммита мира