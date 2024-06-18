Попереду в України важкий шлях, але важливо, що ми йдемо шляхом, де немає місця для поступок агресору. Про це в етері телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає 24 Канал.
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Яким буде шлях до миру в Україні
Сьогодні Путін не хоче миру і немає жодних сигналів про зворотне,
– заявив Кулеба.
За словами міністра, Самір миру – серйозний крок до миру, але до миру, який буде будуватися на принципах міжнародного права, статуту ООН та інтересах України.
"Це не простий процес, я не буду цього приховувати, в нас попереду важкий шлях. Але важливо, що ми йдемо саме цим шляхом. Не шляхом поступок агресору під тиском третіх сторін, а шляхом просування і жорсткого захисту своїх національних інтересів", – зазначив він.
Кулеба додав, що Україні вдалося встати на цей шлях завдяки Формулі миру, а Саміт у Швейцарії "зацементував" цей шлях, через що дуже нервуються у Кремлі.
"Шлях буде непростий, утім, ми його обов'язково пройдемо, відновимо мир і будемо відновлювати мир", – резюмував міністр.
Що відомо про комюніке Саміту миру
- 16 червня, у другий день Глобального саміту миру, 80 країн і 4 організації підписали спільне комюніке про основи миру.
- Документ визначає єдину позицію щодо трьох пунктів формули миру: ядерної та продовольчої безпеки, обміну полоненими за принципом "всіх на всіх", а також повернення викрадених Росією українських дітей.
- Втім, список країн, які підтримали спільне комюніке на Саміті миру у Швейцарії, скоротився. Замість раніше оголошених 80, зараз підтримка надходить від 78 країн.