Об этом в эфире 24 Канала отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, озвучив, что эта война затрагивает не только интересы Украины или Европы, но и Соединенных Штатов, причем на очень разных уровнях.

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Украина должна обезопасить себя от новых угроз

Подоляк озвучил, что наличие ВСУ – одно из ключевых требований переговорного процесса, потому что это является гарантией безопасности Украины. Он напомнил, что президент Зеленский заявил, что сегодня необходимо иметь четкое понимание того, как Украина обезопасит себя от продолжения экспансии, которую Россия будет осуществлять и в дальнейшем.

Она будет делать это в других форматах на определенном этапе, а потом попытается перейти к горячим фазам войны. Ведь Россия, как отметил советник главы ОПУ, существовать вне войны больше не сможет.

Для России, если она хочет остаться путинской, нет ни одного сценария, где бы она не продолжала войну. Сегодня в России есть стабильное осознание того, что война является единственным механизмом, который будет гарантировать ее существование (путинского типа),

– озвучил Подоляк.

Как только Россия прекратит войну, произойдет ее внутреннее разрушение. Все накопленные проблемы сразу перейдут в социально-политические конфликты – прогнозирует Подоляк.

Учитывая это, Украина, со слов советника главы ОПУ, всегда будет под ударом. Если наступит переходный период, то наша страна будет находиться под угрозой следующего нападения со стороны России. Тогда для Украины логично возникает вопрос, как себя обезопасить от этого.

Подоляк отметил, что Зеленский заявил о необходимости четких гарантий, которые могут реализовываться, например, через участие в Альянсе, тогда ответственность за то, что не будет следующего этапа войны, будет брать на себя не только Украина, а и европейские государства.

И не так, как сегодня: хотят – дают оружие, не хотят – не дают,

– подчеркнул Подоляк.

Важность инвестиций в милитарную составляющую

Еще одно условие для возможности завершения войны – инвестиции. Потому что в рамках гарантий безопасности должны быть гораздо большие инвестиции, не только через государственный оборонный заказ.

Может быть глобальный европейский государственный заказ на изготовление оружия в Украине. Это существенно повысит вес милитарного компонента экономики,

– считает Подоляк.

Что может стимулировать Россию к новому нападению

Подоляк в очередной раз отметил, что если Россия после переговоров получит в качестве прибыли территории, фиксацию определенных юридических статусов, не понесет ответственность за начало войны, тогда это станет стимулом для нее впоследствии начать новые акты агрессии.

Советник главы ОПУ уверен, что если кто-то продолжает жить в иллюзиях, что можно пойти на компромиссы с Кремлем и это будет просто – то это огромная роковая ошибка. Она, по его словам, будет стоить демократическому миру совсем других расходов из бюджета на сферу обороны и обернется значительными проблемами с Россией, которая будет считать себя победителем в войне.

Это же не обязательно фактическая победа, у России ее не будет, она не достигла целей, которые ставила. Но Россия будет информационно себя такой считать и продавать концепцию победителя,

– подытожил Подоляк.