В то же время события в Казахстане и позиция НАТО по расширению на восток не пересекаются. Об этом заявил журналист Роман Цимбалюк.

К теме Цимбалюк рассказал, отвлечет ли Казахстан внимание Путина от Украины

Россия лишь показала на что способна

По словам журналиста, история с Казахстаном продемонстрировала Альянсу и всем нам возможности российской армии.

Российский десант с одинаковой скоростью отправляется убивать людей как в Украину, так и в Казахстан. Ведь вылет 75 самолетов они организовали фактически за сутки. Все зафиксировали военные способности России,

– сказал Цимбалюк.

Он заверил, что русские прекрасно знали ответ НАТО, когда ставили безумное требование не расширяться на восток. Ведь, как заявили в альянсе, Россия не имеет права решать судьбу других стран

Россию никто не обманывал

Цимбалюк объясняет, что по словам Путина, Россию, мол, обманули в предыдущих договорах с НАТО. В них прописано, что якобы организация не будет расширяться на восток. Но в документах речь шла о Советском Союзе, а России таких обещаний не давали.

Россия должна задавать себе другие вопросы. Например, почему она ведет такую политику, что все страны, которые были под ее гнетом, несутся в НАТО с максимальной скоростью. Возможно, дело в самой России,

– подчеркивает Цимбалюк.

Что известно о переговорах России и Запада

Совет НАТО – Россия состоится 12 января. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, должны обсудить европейскую безопасность, ситуацию вокруг Украины, военную активность и тому подобное. Обсуждение должно помочь снизить риски.

Российская делегация уже прибыла в Женеву для переговоров между США и Россией по "гарантиям безопасности". Возглавляет их делегацию заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он с наглой уверенностью заявлял, что Москва на будущих консультациях не поддастся на давление США. По его словам, любые уступки также "полностью исключены".

Европа назвала Россию стороной вооруженного конфликта на востоке Украины. Там отметили, что поэтому любой диалог по Украине должен происходить только при участии ее представителей.

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