Речь идет не только о политической позиции Европы, но и о конкретных финансовых интересах и интересах в сфере безопасности, пояснил в эфире 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Поэтому переговорный процесс по прекращению войны не должен превратиться в договоренность между Россией и США.

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Почему Европа должна участвовать в переговорах

По словам эксперта, речь идет не только о политической позиции Европы, но и о конкретных финансовых интересах и интересах безопасности. Ус считает, что даже при отсутствии существенного прогресса в политических договоренностях переговоры следует продолжать ради обмена пленными.

Единственный результат, который мы получим в итоге переговоров, – это обмен пленными. Поэтому хотя бы ради этого результата эти переговоры нужно продолжать, так как очень много наших военных находится в плену у России– отметил аналитик.

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В то же время, по мнению Уса, европейцы должны быть непосредственными участниками переговорного процесса. Одна из причин – замороженные российские активы, большая часть которых находится в Европе, в частности в Бельгии.

"Они (европейцы, – 24 Канал) должны быть за столом переговоров по одной простой причине: 30 млрд евро замороженных российских активов находятся… в Бельгии".

Эксперт отметил, что ошибочно сводить все замороженные российские средства только к одной сумме. Помимо активов Центрального банка России, в европейских странах находятся деньги лиц, подпадающих под санкции, и российских властей. Это также дает Европе основания требовать участия в принятии решений.

Почему к переговорам стоит привлечь Турцию

Еще одним важным участником переговорного процесса Ус назвал Турцию. Ее интересы напрямую затрагивают российские атаки на судоходство в Черноморском бассейне. По словам эксперта, российские военные уже неоднократно проводили атаки на гражданские суда в экономических зонах Румынии и Болгарии. Эти атаки имели трагические последствия и для граждан других государств.

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Уже неоднократно совершались атаки на экономические суда в торговой зоне Румынии и Болгарии. Это не территориальные воды, но все равно это экономическая зона этих стран. И эти атаки имели летальные последствия: на одном из турецких судов погибло семь моряков… шесть сирийцев, один египтянин. Это касается в большей степени государства– отметил Ус.

Эти события болезненно восприняли в арабском мире. По мнению аналитика, это также стоит использовать для привлечения внимания других государств к последствиям российской агрессии.

Кто еще должен быть за столом переговоров

Отдельный вопрос – состав европейской делегации. По мнению Уса, не стоит ограничиваться только странами Европейского Союза. К переговорам должна присоединиться как минимум Великобритания, которая не входит в ЕС, но является одним из важных европейских игроков.

Путин хочет мира, но своего мира… Нас это не устраивает, европейцев это не устраивает. Поэтому нужно, чтобы на таких переговорах было как можно больше голосов, которые будут говорить, что это не тот сценарий, который нам нужен– отметил эксперт.

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Аналитик считает, что нужно искать такую конфигурацию участников, которая позволит противостоять попыткам представить завершение войны как выполнение российских требований.

Что известно о мирных переговорах

Вопрос участия Европы в переговорах о прекращении войны остается одним из главных. Ранее обсуждались возможности Европы занять место за столом переговоров, а также состав европейской делегации. В то же время замороженные российские активы остаются одним из важных аргументов в дискуссии о роли европейских государств в будущих соглашениях.