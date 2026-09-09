Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, что именно тормозит этот процесс и каких гарантий ожидает Брюссель от других стран ЕС. В то же время проблема значительно шире позиции одного государства, ведь в Европе до сих пор нет единого правового механизма, который позволил бы перейти от замораживания российских средств к их использованию.

Бельгия требует совместных гарантий

Главное препятствие для использования замороженных российских активов остается прежним: Бельгия не хочет самостоятельно нести все риски, если средства будут направлены в пользу Украины. Для этого нужен совместный механизм на уровне Евросоюза, который четко распределит возможную финансовую и юридическую ответственность между странами.

Бельгия просит для себя гарантии: если эти деньги использовать, то платить за них должны все, а не только они. Нужно принять соответствующий закон на уровне Европарламента, ратифицировать его всеми странами и сделать обязательным к исполнению,

– пояснил Клочок.

Пока такого решения нет, Брюссель не согласится двигаться дальше. Подобная осторожность характерна и для более широкой позиции Европы, где перед любыми серьезными шагами стремятся получить гарантии безопасности, финансовой защиты и понятных правил на случай возможных претензий.

Европе нужны гарантии, еще раз гарантии: от войны, финансовой опасности, энергетических рисков. Они живут в своей парадигме и не будут спешить выделять эти деньги,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Кроме того, на решение влияют и вопросы доверия к тому, как Украина использует международное финансирование. Коррупционные скандалы и претензии отдельных партнеров к прозрачности закупок дают европейским правительствам еще один аргумент действовать медленнее и требовать большего контроля.

Правового механизма до сих пор нет

Разговоры об использовании замороженных российских средств продолжаются уже несколько лет, но на уровне законодательства Европа почти не продвинулась. Еще с 2023 года звучали обещания подготовить соответствующий механизм, однако решения, которое позволило бы системно конфисковывать эти активы в пользу Украины, до сих пор нет.

Урсула фон дер Ляйен еще с 2023 года, как минимум, обещала подготовить законопроект для использования этих денег. До сих пор – абсолютный ноль,

– подчеркнул Клочок.

Отдельные примеры конфискации имели место вне рамок специальных механизмов для российских суверенных активов. В США Украине передали менее 6 миллионов долларов, конфискованных у российского олигарха Константина Малофеева в рамках обычного уголовного производства. Канада также принимала соответствующее законодательство, однако масштабного практического результата это не дало.

В Европе я вообще не припомню, чтобы кто-то на уровне правительства или парламента принял закон и реально пошел по этому пути. Хотя могли бы возбуждать обычные уголовные дела и конфисковывать активы российских олигархов,

– пояснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Такое нежелание действовать Клочок связывает и со стремлением части европейских стран в перспективе возобновить сотрудничество с Россией, если исчезнет непосредственная угроза для них самих. Общим интересом Украины и Европы остается недопущение российской агрессии против стран ЕС, однако именно в вопросе замороженных активов он пока не ожидает быстрого решения.

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