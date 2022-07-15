"Зерновые переговоры": почему это выгодно Украине, а не путину

Очень странно, что в Украине много предательства касательно возможности экспорта зерна. Очень странно, потому что наша экономика очень сильно страдает от того, что наши порты заблокированы. Это влияет на аграриев.

Так как они не могут продать производимую продукцию. Страдает украинская гривна, потому что миллиарды долларов экспортной выручки не входят в страну. Что создает предпосылки для дальнейшего ослабления национальной валюты и может угрожать еще большим ростом цен.

Читайте Решение понравится не всем: несколько фактов о "зерновых переговорах"

Украине нужен экспорт

Невозможность экспортировать сегодня приведет к решению о предстоящих посевах и будет еще долго влиять на урожаи в Украине. Это просто рабочие места для тысяч украинцев, особенно в Одессе и Одесской области. Это деньги, которые так нужны, чтобы продержаться во время войны.

То есть. Это наша проблема. Это не решение проблем в Африке за счет Украины. Это нам очень нужно. А то, что это плюс решает еще и африканские проблемы – просто факт. Более того, этот факт как раз помогает нам договариваться и, возможно, поможет договориться о разблокировании портов.

Почему? Потому что у России нет никакой мотивации разблокировать порты. Они ничего не выиграют от этого. Вот вообще ничего.

Почему они договариваются?

Скорее всего, потому что на них давят. Причем давит не ООН, на которые им плевать, а кто-то, к кому они должны прислушаться. Скорее всего, это Китай. Которому очень не нравится дестабилизация мировой экономики. И которому не нравится дефицит продукции сельского хозяйства.

Почему Китаю не нравится?

Ну, во-первых, для этого есть 1,7 миллиарда причин, 1,7 миллиарда китайцев, которые чем дальше – тем больше едят. И для которых удорожание продуктов питания не является приятной историей. А китайские товарищи вынуждены ориентироваться на мнение 1,7 миллиарда китайцев, особенно в тот год, когда самый главный китаец хочет переизбраться на третий срок.

Во-вторых, это сильнейшие позиции Китая в Африке. Он там давно доминирует, давно окучивает этот регион. А это дает возможность. Но и дополнительную ответственность. Китай условно берет шефство над этим регионом. Как рэкетир над киосками. Но если у владельцев киоска возникают проблемы с хулиганом, то они приходят к своему рэкетиру и говорят, что он должен разобраться. Вот Китай, может быть, и разбирается.

Это соглашение ничего не требует от Украины. Вообще ничего. Мы не теряем. Но значительно выигрываем. И это нужно умудриться такое соглашение назвать изменой.

Важно Удар россиян по Виннице очертил три пункта на будущее

Это соглашение не предусматривает какого-либо перемирия

После того, как россиян заставили "проявить добрую волю" на Змеином, то в том регионе Черного моря нет боев. Значит ли это соглашение, что если украинские военные заметят у своих берегов российские корабли, они не будут стрелять? Конечно, нет. Будут. И наличие таких возможностей, как и освобождение Змеиного, как раз и являются дополнительными факторами, позволившими посадить россиян за стол переговоров по данному конкретному вопросу. Ибо, как мы знаем, россияне уважают только силу.

Так, это соглашение предусматривает, что в Украину морем не смогут доставлять оружие. Но оно и сейчас не идет по морю. Так что мы ничего не теряем. А то, что россияне будут там что-то проверять – пускай. Это позволит им снова рассказывать всем о своей победе, скрывая свое поражение.

Нам же главное факты, а не то, что будут рассказывать на российском телевидении? А факты таковы, что остров Змеиный – украинский, вышки Бойко превратились в металлолом, а украинский экспорт может восстановиться. А россияне ничего не получат.

Это соглашение не предусматривает перемирия. Оно не касается ситуации на суше. Так же, как и не должна влиять на это соглашение ужасная трагедия в Виннице. Ибо стрельба по Виннице – это провокация путина. И нет ничего глупее, чем повестись на нее и выйти из переговоров, которые выгодны нам, а не выгодны путину. Это главное. Еще раз и еще раз мы должны повторять. Разблокировка портов выгодна Украине и ничего не дает России.

Является ли это соглашение фактом?

Нет. Оно еще может сорваться. Или продержится не долго, потому что россияне могут пойти на провокации. Опять же потому, что у них нет никакого интереса допустить экспорт украинской продукции. И они могут играть роль тех, кто хочет добиться компромисса. Но это никак не влияет на текущую оценку этого потенциального соглашения.

Нет измены. Расходимся…

Также интересно – Пионтковский заявил, что Путин уже не контролирует ситуацию: смотрите видео