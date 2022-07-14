Пытаются исправить свой имидж, - Ауштрявичюс о деблокаде украинского зерна

Развязанная против Украины война и блокада экспорта зерна очень дорого стоит россии. Они пытаются хоть как-нибудь исправить ситуацию.

Такое мнение 24 каналу высказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Именно поэтому россия и согласилась на переговоры по поводу деблокады украинских портов.

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Нынешняя ситуация наносит ущерб россии

По словам Ауштрявичюса, нынешняя ситуация, сложившаяся вокруг войны против Украины, наносит серьезные проблемы оккупантам. россию буквально обвиняют в том, что из-за нее может произойти продовольственный кризис. Именно они блокируют украинские порты.

Депутат Европарламента считает, что россия согласилась на переговоры по деблокаде портов, чтобы хоть немного улучшить свой имидж на международной арене.

Они все-таки хотят чуть поправить свой имидж на мировом рынке и выглядеть более прилично в политическом смысле. Это может подействовать, – считает Ауштрявичюс.

Однако на переговорах следует быть осторожными, ведь россия попытается выбить для себя больше преимуществ.

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"Зерновые переговоры" Украины с россией: что известно

13 июля в Стамбуле состоялись переговоры Украины с россией по поводу деблокады украинских портов и экспорта украинского зерна. Участие в них приняли также представители Турции и ООН. Следующая встреча, как сообщили в Минобороны Турции, должна пройти на следующей неделе.

Пока о конкретных результатах переговоров почти ничего неизвестно. Впрочем, по словам президента Владимира Зеленского, в переговорах есть определенный прогресс. В ближайшие дни определенные детали должны быть согласованы с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.