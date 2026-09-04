После Москвы: с чем прибудут в Киев Виткофф и Кушнер

После переговоров в Москве специальный посланник США Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут прибыть в Киев, чтобы продолжить обсуждение возможного мирного урегулирования. Ожидается, что американская сторона представит выработанную совместно с Кремлем переговорную основу, однако это не означает, что Украина согласится на предложенные условия без изменений.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, с какими предложениями американские представители могут приехать в Украину. Даже сформированная после Москвы рамочная договоренность еще не будет означать готового соглашения, ведь Киев уже отвергал неприемлемые для себя положения предыдущих мирных предложений.

Киев не обязан принимать рамки из Москвы

Виткофф и Кушнер, скорее всего, сначала обсудят возможные параметры договоренностей с Путиным, Юрием Ушаковым, Кириллом Дмитриевым или другими уполномоченными представителями Кремля, а уже потом отправятся в Украину. Для Киева такая последовательность действий невыгодна, ведь исходные условия переговоров будут формироваться без его непосредственного участия.

Если бы мы имели преимущество на территории России, если бы война велась там и речь шла о капитуляции России, тогда рамки формировали бы мы. К сожалению, в этой ситуации мы зависим от европейской помощи и частично от американской,

– пояснил Клочок.

Из-за этой зависимости значительное влияние на исходную структуру переговоров будут иметь Вашингтон и Москва. В то же время предложенные ими положения еще должны пройти обсуждение с Украиной, которая уже демонстрировала, что готова отвергать неприемлемые требования.

Это не означает, что эти рамки будут приняты просто в том виде, в каком нам их предпишут,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Подобная ситуация уже была во время обсуждения предыдущего мирного плана, который в различных форматах связывали с Виткоффом, Кушнером, Дмитриевым и администрацией Дональда Трампа. В итоге документ сузился до 20 пунктов, часть из которых Украина категорически не принимала, и сейчас нет очевидных причин отказываться от тех требований, которые Киев отстаивал тогда.

В России становится меньше пространства для давления

Москва тем временем пытается укрепить свои переговорные позиции массированными ударами по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Расчет может заключаться в том, чтобы посредством эскалации заставить Киев пойти на уступки, однако возможности самой России при этом сужаются из-за все более частых ударов по ее территории.

Я очень сомневаюсь, что у них получится Украину по какому-то поводу принудить. 2026 год, на мой взгляд, в вопросе взаимных ударов стал действительно переломным. Даже в прошлом году мы не видели такого количества ударов по территории России,

– сказал Клочок.

Ударов пока недостаточно, однако их стало ощутимо больше. Клочок сослался и на заявления Путина о потерях, связанных с ситуацией в Азовско-Черноморском регионе, а удары по российским НПЗ уже создают проблемы с топливом.

Сколько угодно Путин может рассказывать, что они быстро восстанавливают НПЗ, но я уже могу говорить о том, что у них действительно есть дефицит топлива. Сложно назвать это топливным кризисом, но дефицит есть, и это существенно сужает возможности России,

– отметил эксперт.

Если Россия продолжит наносить удары по украинской энергетике, ответные удары по ее энергетическим объектам могут усилиться. Такие действия Киева не всегда устраивают западных партнеров, в частности из-за влияния атак на НПЗ и другую нефтяную инфраструктуру на мировые цены, однако они одновременно увеличивают вес Украины перед новым этапом переговоров.

В Москве, по оценке Клочка, не заинтересованы и в том, чтобы после Кремля Виткофф и Кушнер ехали в Киев и выслушивали украинскую позицию. Сами переговоры могут быть полезны, если помогут снизить интенсивность ударов по гражданским и энергетическим объектам, по морю и, в конечном итоге, на фронте, но они не должны превратиться в возможность для России годами продолжать сухопутную войну.

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