И хоть всю правду о закрытых переговорах мы узнаем не скоро, первые подробности уже обнародовали обе стороны. В своем приветственном слове, Джо Байден выразил надежду, что их следующая встреча с Путиным, пройдет, все же оффлайн.

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Темы для обсуждения были очерчены еще накануне – это стратегическая стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. Но главной темой переговоров станет, конечно же, подготовка Путина к вероятной войне против Украины.

Не будет никакого диалога об Украине без Украины

В самом начале сразу обозначу – не будет никакого диалога об Украине без Украины, как об этом вовсю кричат противники нынешней киевской власти.

Накануне Владимир Зеленский провел разговор с госсекретарем Энтони Блинкеном, где стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам, которые будет поднимать на переговорах с Путиным Джо Байден.

Зеленский провел разговор с Блинкеном / Фото Getty Images

В свою очередь факт беседы подтвердил в твиттере и сам Блинкен. Кроме того, уже есть точная договоренность, что сразу после встречи с Путиным, Байден тут же свяжется с Владимиром Зеленским.

Поэтому, обращаюсь к скептикам, прекращайте разгонять тотальную зраду! Без нашего участия, судьба Украины точно не решается!

А теперь перейдем к разбору по существу. С какими же аргументами на эту встречу пришли обе стороны – Путин и Байден.

Очевидно, что именно агрессия Кремля против Украины и стала главным поводом для проведения переговоров именно сейчас. Ведь Путин стащил свои войска к украинским границам, а западные разведки наперебой предупреждают о нападении на Украину.

Ожидать прорыва после переговоров не стоит

До сегодняшнего дня эта напряженность сохраняется, ведь в Кремле уже заявили о том, что ожидать какого-то прорыва после переговоров Путина и Байдена – не стоит.

Но, что же случилось? Ведь еще несколько дней назад тот же Путин с трибуны в Кремле кричал о том, что Запад обязан дать ему гарантии не расширения НАТО на Восток и гарантии того, что Запад просто бросит Украину на растерзание дикарей из-за поребрика.

Если же этого не произойдет, Путин фактически угрожает войной против Украины. Что же изменилось, почему Песков вдруг заявляет, что не стоит ждать прорыва?

А изменилось очень многое – Байден сел за виртуальный стол переговоров в выигрышной позиции. Издание The New York Times охарактеризовало эти переговоры, как судьбоносные, в первую очередь для Украины.

Из этого короткого сообщения, становится очевидно, что Бернс в начале ноября уже заявил Путину, что у Байдена формируется огромная западная коалиция против Москвы, а потому Кремлю пора бы поубавить пыл. Но Путин пошел на обострение, испытывая решительность Запада.



Путин пошел на обострение / Фото Getty Images

И вот, накануне переговоров с Путиным, Байден в последний раз связался со своими коллегами по НАТО – лидерами Великобритании, Италии, Франции и Германии, чтобы убедится, что их позиции по защите Украины совпадают и он может говорить с Путиным от лица коллективного Запада.

Все стороны призвали Россию снизить напряженность, а премьер Британии Борис Джонсон пообещал, что сделает всё возможное, чтобы наказать Кремль.

И действительно, почти месячная подготовка Запада к переговорам, была более чем важной. Это и несколько саммитов НАТО, на которых министр обороны США Ллойд Остин склонил своих коллег вписать в стратегическую концепцию НАТО пункт о том, что Россия отныне не партнер Альянса, а источник потенциальных агрессивных действий.

Это и неустанная дипломатия госсекретаря Энтони Блинкена, которому удалось переубедить в агрессивности России даже старушку Германию, которая до конца пыталась оставаться в стороне.

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Это и личные встречи Байдена с европейскими лидерами, которые привели к тому, что даже Жозеп Боррель вдруг заговорил о том, что ЕС даже в самые сложные времена останется с Украиной.

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Главное достижение переговоров

Но главное достижение этих переговоров в другом – Запад готов ввести ядерные санкции против России, в случае ее вторжения в Украину.

В то же время, пока Байден согласовывал в последний раз позиции со своими партнерами, глава Пентагона Ллойд Остин также встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли и главой Европейского командования ВС США Тодом Уолтерсом.

Во время их встречи обсуждалась ситуация в Украине и в западной части России. Что же мы имеем в итоге после всех этих приготовлений? Что же Байден сказал Путину?

Первое: в Белом доме четко заявили, что безопасность Украины является стратегически важной для США.

Второе: в ответ на агрессию Путина, Байден заявил, что США все же не стремятся начать военный конфликт, но в то же время Вашингтон готов ударить по Путину санкциями, укрепить оборону союзников по НАТО, таких как страны Балтии, и отправить Украине больше оборудования для защиты.

Проще говоря, Байден четко заявил – если Путин пойдет на агрессию, вокруг Украины тут же соберется огромное скопление войск НАТО, а Киев получит невиданные до сегодня объемы оружия.

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И в этом стремлении Байден не один. Глава Республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Байден должен предоставить Украине столько оружия, сколько она попросит для защиты от России.

Киев может рассчитывать на поставки оружия

То есть, Вашингтон, в случае вторжения, не станет отправлять свои войска в Украину, но в то же время, войска НАТО будут находиться по периметру страны, а Киев может рассчитывать на серьезные поставки оружия.

Третье: Запад угрожает ядерными санкциями против России. Байден явно поделился с Путиным, планами США и ЕС ввести против России худшие экономические санкции из когда-либо налагавшихся на страны, за исключением Ирана и КНДР.

Что это за санкции? Это ограничения против членов ближайшего окружения Путина и российских производителей энергии, то есть ограничения на покупку газа и нефти.

В качестве "ядерного рычага" рассматривается возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, Запад может заморозить все активы путинских олигархов, то есть совершить арест того самого русского триллиона.

Кроме того, США могут ограничить конвертацию российского рубля в американские доллары, что сделает международную торговлю очень затруднительной для России.



США могут ограничить конвертацию рубля / Фото Getty Images

Но, все же стоит признать, что Запад не стремится к войне, наоборот все действия говорят о том, что Запад пытается сдержать агрессию Кремля. А потому и до, и во время встречи Байден акцентировал свое внимание на том, что Россия должна вернутся к выполнению Минских соглашений.

И Путин это прекрасно понимал еще до встречи. Как и то, что США хотят стать ключевым игроком в решении российско-украинского конфликта, подвинув с карты Германию и Францию. Именно поэтому, еще до переговоров в Кремле кричали, что не хотят видеть США в условном Нормандском формате.

Каждая сторона озвучила свою позици

В итоге – каждая сторона озвучила свою позицию и нападение Путина на Украину будет слишком дорого стоить. И решиться ли он на этот смертельный шаг под угрозой Запада – тоже до конца не понятно, даже после переговоров.

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За кулисами диалога, вероятно остались уверения Путиным Байдена в том, что в Украине достаточно много тех, кто будет встречать русские танки с цветами. Путин свято верит в то, что украинцы ждут мифического освобождения.

Но, здесь стоит помнить и о том, что в 2008 году Путину уже удалось убедить Запад не принимать Украину в НАТО как раз под предлогом того, что якобы сами украинцы были против, мол, хотели мы дружить именно с Россией. Надеюсь в этот раз Запад на это не поведеться.

В то же время, стоит помнить главное – российские танки здесь точно никто встречать с цветами не станет.

И доказательство этому настоящий флешмоб в соц сетях. Все больше украинцев постят свои фотографии с одним лишь тегом Ukrainians Will Resist, что в переводе значит – украинцы будут защищаться.