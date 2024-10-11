Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря и старшего советника Белого дома Карин Жан-Пьер.

Смотрите также Орбан заявил, что Трамп в случае переизбрания закончит войну в Украине еще до инаугурации

Как в США отреагировали на тайные разговоры Трампа и Путина

The New York Times пишет, что эти разговоры могли состояться после того, когда Трамп покинул пост в 2020 году. До 7 телефонных разговоров провел экс-президент США с Путиным на фоне давления на республиканцев по блокированию помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов.

По информации представительницы Белого дома Карин Жан-Пьер, такие контакты вызывают серьезное беспокойство.

Не забывайте, это вызывает беспокойство, особенно когда мы знаем, что бывший президент лоббировал против увеличения помощи Украине – Украине для защиты от агрессии России,

– сказала она.

Обратите внимание! К тому же в своей книге Боб Вудворд обратил внимание на то, что в 2020 году Трамп якобы отправил Путину личные тесты на COVID-19, а также попросил не разглашать этот факт, на что получил ответ.

Не говори никому, потому что люди рассердятся на тебя, не на меня,

– сказал Путин.

В то же время по информации издания, команда Трампа отвергла эти обвинения, назвав их вымышленными. А Белый дом уверяет, что эти разговоры действительно имели место, а потому создают угрозу для безопасности как США, так и Украины.